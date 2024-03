Innovation et espoir : Neuralink réalise le contrôle cérébral

Il y a quelques semaines, Elon Musk a annoncé que Telepathy était le premier produit de Neuralink, une société qui développe des interfaces cerveau-ordinateur implantables (BCI) avec de grandes ambitions curatives. « Telepathy permet de contrôler votre téléphone ou votre ordinateur, et par leur intermédiaire presque n’importe quel appareil, simplement par la pensée », a écrit Elon Musk dans son message. Mercredi, la société a publié une vidéo dans laquelle on voit le premier bénéficiaire de Neuralink, un tétraplégique de 29 ans, contrôler par la pensée des coups d’échecs sur un ordinateur portable.

Longtemps, Neuralink a vanté l’efficacité de son implant cérébral sans toutefois apporter de preuves concrètes lors d’essais humains.

Noland Arbaugh, victime d’un grave accident qui l’a privé de sa mobilité sous les épaules, s’est inscrit comme l’un des premiers volontaires de Neuralink peu après que la société a reçu l’autorisation de la FDA de mener des essais sur l’homme. Au début de l’année, Musk a déclaré que le premier bénéficiaire de Neuralink « se remettait bien », sans révéler d’autres détails sur son identité. La diffusion en direct d’aujourd’hui a permis de montrer pour la première fois l’ICB de Neuralink en action avec un receveur humain.

Jusqu’à présent, il semble que M. Arbaugh se porte bien et ne souffre d’aucune complication physique ou neurologique. Il a même plaisanté sur le fait de se déguiser en Professeur X, célèbre personnage des bandes dessinées Marvel connu pour ses superpouvoirs télépathiques extraordinaires. « Je ne veux pas que les gens pensent que c’est la fin du voyage, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cela a déjà changé ma vie », dit-il. Au cours du développement de son implant N1, Neuralink était allé jusqu’à montrer un singe jouant au pong et tapant sur un écran grâce à des signaux cérébraux.

Partageant davantage de détails sur le processus, Arbaugh a déclaré pendant la diffusion en direct qu’il était sorti de l’hôpital et avait retrouvé son état normal un jour seulement après l’opération d’implantation.

Encore des questions éthiques et des préoccupations

Pour rappel, Neuralink a mis au point un robot chirurgical sophistiqué armé d’une aiguille plus fine qu’un cheveu humain pour réaliser l’intervention. Après l’implantation, l’activité neuronale est enregistrée par plus de 1 000 minuscules électrodes réparties sur 64 fils ultrafins qui pendent dans le tissu cérébral du receveur. La société promet également que l’implant est « cosmétiquement invisible » et qu’il peut être utilisé pour contrôler les ordinateurs et les appareils mobiles.

« Si vous pouvez voir le curseur se déplacer sur l’écran, c’est moi », a déclaré Arbaugh au cours de l’émission. Il a ajouté qu’en dehors des échecs en ligne, il a pu jouer à « Civilization VI » pendant des heures jusqu’à ce que la batterie s’épuise, expliquant qu’elle dure environ 8 heures, mais sans révéler comment se déroule le processus de chargement. L’ingénieur de Neuralink que l’on voit dans la vidéo a assuré aux spectateurs que davantage de détails seraient révélés dans les jours à venir.

Il s’agit d’un premier pas, petit, mais remarquable, pour Neuralink, qui s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la restauration de la mobilité et de la vision chez les patients. Il semble qu’il y ait une certaine courbe d’apprentissage, mais les résultats ne se font pas attendre. « J’essayais de bouger, disons, ma main droite à gauche, à droite, vers l’avant, vers l’arrière, et à partir de là, je pense qu’il est devenu intuitif pour moi de commencer à imaginer le déplacement du curseur », explique Arbaugh dans la vidéo.

Ce progrès technologique soulève des questions éthiques et des préoccupations, notamment en raison des critiques passées concernant les tests sur les animaux et les risques potentiels de ces implants.