Débarquement sur Mobile : Call of Duty : Warzone Mobile frappe fort Sur iOS et Android

Call of Duty: Warzone Mobile est disponible en version limitée depuis un certain temps, mais Activision a finalement décidé de lancer le jeu mobile sur smartphones et tablettes.

La société a lancé Call of Duty : Warzone Mobile sur Android et iOS cette semaine, et le jeu a une taille de téléchargement initiale d’environ 1,5 Go sur Android. Néanmoins, vous devrez télécharger 5 Go de ressources supplémentaires avant de pouvoir commencer à jouer.

Le jeu télécharge davantage de ressources en haute résolution en arrière-plan pendant que vous jouez, promettant de meilleurs visuels au fur et à mesure que vous jouez au titre. Il semble que le jeu ne vous permette pas d’accéder aux paramètres pour télécharger manuellement ces ressources graphiques pour l’instant. C’est dommage, car le jeu a l’air grossier dès le départ, et vous êtes donc à la merci de la solution d’asset-streaming pour améliorer les graphismes.

Call of Duty: Warzone Mobile n’offre pas non plus beaucoup d’options visuelles, avec des préréglages de qualité visuelle (min, faible, moyenne, élevée et maximale), un bouton pour donner la priorité à l’autonomie de la batterie ou à la fréquence d’images, une option de FPS maximum (60 fps ou non) et un curseur de champ de vision. L’App Store d’Apple indique que l’iPhone 15 Pro et les iPad dotés d’une puce M1 ou d’une version ultérieure peuvent accéder à l’option graphique maximale, ce qui suggère que le réglage graphique maximal est limité aux appareils Apple pour l’instant.

Le titre de battle royale sera par ailleurs familier aux joueurs de Call of Duty Mobile et de PUBG Mobile, puisqu’il propose un système de contrôle tactile analogue (avec prise en charge des manettes également) et des bots pour les premiers matchs.

Prise en charge de la cross-progression

Activision a également confirmé que le jeu prend en charge la cross-progression, de sorte que l’expérience et la progression du Battle Pass acquises sur le titre mobile sont transférées au titre Warzone sur console/PC et à Call of Duty: Modern Warfare 3.

Vous n’êtes pas sûr de pouvoir jouer au jeu ? Lors de la sortie limitée du jeu, la société a indiqué que les utilisateurs d’Android devaient disposer d’un appareil doté d’au moins 4 Go de RAM et d’un GPU Adreno 618 (Snapdragon 720G et versions ultérieures). Le Snapdragon 720G a alimenté les smartphones de milieu de gamme à partir de 2020, il y a donc de bonnes chances que vous puissiez y jouer si vous avez un téléphone de milieu de gamme acheté au cours des dernières années.