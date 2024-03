GPT-5 : La prochaine révolution IA attendue pour l’été 2024

GPT-5, le prochain Large Language Model (LLM) d’OpenAI, est en préparation et devrait être lancé dans les mois à venir, ont indiqué des personnes proches du dossier à Business Insider.

Deux sources anonymes ont indiqué à la publication que GPT-5 pourrait être lancé au cours de l’été et qu’OpenAI envoie actuellement des démonstrations de la technologie, ainsi que des mises à jour du chatbot ChatGPT qui l’accompagne, à ses entreprises clientes pour qu’elles les testent.

Un PDG qui a pu assister à une démonstration de GPT-5 présentant des cas d’utilisation spécifiques à son entreprise a été très impressionné par ce qu’OpenAI a présenté jusqu’à présent. « C’est vraiment bien, c’est même nettement mieux », a-t-il déclaré à Business Insider.

Les présentations internes de la marque mettent également l’accent sur des fonctionnalités inédites de GPT-5. L’une d’entre elles est un agent d’intelligence artificielle capable d’exécuter des tâches indépendamment de l’assistance humaine.

Alors que les entreprises partenaires testent GPT-5 en interne, des sources affirment que OpenAI est toujours en train de former le futur LLM. Ce calendrier déterminera en fin de compte la date de sortie du modèle, car il doit encore subir des tests de sécurité, y compris le « red teaming ». Il s’agit d’un processus de cybersécurité au cours duquel les employés d’OpenAI et d’autres tiers tentent d’infiltrer la technologie sous l’apparence d’un mauvais acteur afin de découvrir des vulnérabilités avant son lancement public.

Pas encore de date concrète

Ce processus pouvant durer des mois, OpenAI n’a pas fixé de date concrète pour la sortie de GPT-5, et les prévisions actuelles pourraient changer.

La dernière mise à jour officielle fournie par OpenAI au sujet de GPT-5 date d’avril 2023, dans laquelle il était dit qu’il n’y avait « aucun plan » de formation dans un avenir immédiat. Un mois seulement après la sortie de GPT-4, le PDG et cofondateur Sam Altman a étouffé les rumeurs concernant GPT-5, déclarant à l’époque que ces rumeurs étaient « stupides ». Les premières rumeurs faisaient également état d’une version incrémentale de GPT-4.5, qui a persisté jusqu’à la fin de l’année 2023.

Mais depuis lors, il a été rapporté que la formation avait déjà été achevée en 2023 et que le lancement aurait lieu en 2024.

GPT-5 sera probablement destiné aux entreprises clientes d’OpenAI, qui représentent la majorité des revenus de l’entreprise. Avec le lancement du nouveau modèle, l’entreprise pourrait établir un système de niveaux similaire aux niveaux LLM de Google Gemini, avec différentes versions du modèle servant différents objectifs et clients. Actuellement, les modèles GPT-4 et GPT-4 Turbo sont connus pour utiliser le produit payant ChatGPT Plus, tandis que le modèle GPT-3.5 utilise le chatbot ChatGPT original, toujours gratuit.

GPT-4.5 Turbo avant ?

Tout au long de l’année dernière, des utilisateurs ont signalé la « paresse » et le « nivellement par le bas » de GPT-4 en raison d’hallucinations, de commentaires insolents ou d’échecs des requêtes du modèle linguistique. De nombreuses explications ont été avancées pour expliquer ces phénomènes, notamment le fait que GPT-4 devienne plus intelligent et plus efficace au fur et à mesure qu’il est mieux entraîné, et que OpenAI travaille avec des ressources GPU limitées. Certains ont également émis l’hypothèse que OpenAI avait entraînée de nouveaux LLM inédits en même temps que les LLM actuels, ce qui a eu pour effet de surcharger ses systèmes.

En décembre 2023, des observateurs ont appelé les hypothétiques LLM GPT-4.5 et GPT-4.5 Turbo, après avoir découvert des niveaux de prix et des informations sur les capacités multimodales avancées. Interrogé sur la validité de la fuite sur X (anciennement Twitter), Altman a répondu : « Non » : « Non ».