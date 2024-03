GPT-4.5 Turbo : La prochaine révolution d’OpenAI dévoilée par erreur ?

La nuit dernière, sur Reddit, un article a suscité l’intérêt de la communauté de l’IA pour le prochain modèle GPT-4.5 Turbo d’OpenAI. L’entreprise semble avoir accidentellement publié un article de blog sur le modèle GPT-4.5 Turbo qui a été indexé par Bing et DuckDuckGo.

La méta-description indique que le modèle GPT-4.5 Turbo surpasse le modèle GPT-4 Turbo en termes de vitesse, de précision et d’évolutivité.

Cela a suscité la curiosité de nombreux utilisateurs sur Reddit et X (anciennement Twitter). J’ai également essayé d’accéder au blog de OpenAI pour le modèle GPT-4.5 Turbo à partir d’ici, mais une erreur 404 s’est produite. Actuellement, sur Bing et DuckDuckGo, la page a été désindexée et n’apparaît plus sur le moteur de recherche.

Un autre post sur X démontre également que GPT-4.5 Turbo est mentionné dans le code source de la page Web. On peut y lire ce qui suit :

OpenAI a annoncé GPT-4.5 Turbo. GPT-4 Turbo est un nouveau modèle qui dépasse GPT-4 Turbo en termes de vitesse, de précision et d’évolutivité. Voyez comment GPT-4.5 Turbo peut générer du langage naturel et du code avec une fenêtre contextuelle de 256k et une date limite de connaissance fixée à juin 2024.

Étrangement, la description capturée indique que GPT-4.5 Turbo aura une date limite de connaissance allant jusqu’à juin 2024. Beaucoup pensent qu’il pourrait s’agir d’une erreur de frappe ou que OpenAI pourrait publier le modèle GPT-4.5 Turbo dans les trois ou quatre prochains mois, vers juillet ou août. Quoi qu’il en soit, il semble que OpenAI publiera un modèle intermédiaire avant de lancer le modèle GPT-5 de nouvelle génération.

Enfin une amélioration de 256 000 jetons

Cela dit, la bonne nouvelle est que OpenAI élargit enfin la fenêtre de longueur du contexte et qu’elle apportera la prise en charge des jetons de 256 000 avec le modèle GPT-4.5 Turbo. Avec le modèle GPT-4 Turbo actuel, vous ne pouvez traiter que jusqu’à 128 000 jetons. Après le lancement des modèles Claude 3 (200K) et Gemini 1.5 Pro (1 million), il est temps pour OpenAI de redoubler d’efforts pour élargir la fenêtre contextuelle.

Pensez-vous qu’OpenAI va lancer le modèle GPT-4.5 Turbo dans les prochains mois ?