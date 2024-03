GTA 6 : Marquez vos calendriers pour février 2025, suggèrent les fuites

Rockstar Games a été tellement discret au sujet de GTA 6 qu’il semble que le jeu ne soit même pas en cours de réalisation. Cependant, cela n’a pas vraiment empêché les fuites ou même les fans de le chercher. Avec la première bande-annonce de GTA 6, nous avons déjà reçu une confirmation de la date de sortie du jeu pour 2025. Depuis, de nombreuses sources ont affirmé que le jeu sortirait au début de l’année. Il semblerait maintenant qu’une nouvelle fuite indique que le jeu sortira encore plus tôt.

Un utilisateur de X (anciennement Twitter), @that1detectiv3, a partagé un message concernant la date de sortie de GTA 6. Dans ce message, l’utilisateur cite l’utilisateur Reddit u/JarlOfRivia, qui affirme que la date de sortie de GTA 6 sera le 1er trimestre 2025. Ce même utilisateur avait déjà prédit la date de sortie du jeu, ce qui s’est avéré exact.

The person who correctly predicted everything about the reveal trailer said that GTA 6 will release in Q1 of 2025, likely January/February.

Release dates are always volatile, but this plus Jason Schreier’s recent report has me convinced the game is releasing early next year. pic.twitter.com/ql5Oe5EyxQ

