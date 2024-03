iPad Pro 2024 : Vers une ère de personnalisation avec écrans OLED brillant et mat

Les rumeurs concernant le prochain duo d’iPad Pro d’Apple ont été plutôt minces tout au long de l’année dernière, du moins jusqu’à il y a quelques mois, lorsque nous avons enfin commencé à voir des fuites arriver.

Parmi les améliorations qui devraient orner l’iPad Pro (2024) de 11 pouces et l’iPad Pro (2024) de 12,9 pouces, l’une des plus excitantes est l’écran OLED, très attendu. Même pour la précédente génération, lancée en 2022, il y avait des spéculations sur le fait qu’Apple pourrait enfin passer du Mini-LED à l’OLED. Cela ne s’est pas produit il y a deux ans, mais cela pourrait bien se produire en 2024.

En parlant de l’écran de l’iPad Pro 2024, la dernière pépite d’information indique que les acheteurs pourraient avoir à choisir entre deux types de verre lors de l’achat de la nouvelle tablette phare d’Apple. En particulier, nous pourrions voir le premier iPad Pro avec un écran en verre mat, l’autre option étant l’écran brillant que nous avons l’habitude de voir sur les iPad Pro.

Cette information provient d’une fuite nommée Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo. Gardez à l’esprit qu’Instant Digital n’a pas encore accumulé de bons antécédents en matière de fuites exactes, alors prenez cette information avec précaution.

Comme le mentionnent les gens d’Apple Insider, ce ne serait pas la première fois qu’Apple implémente une sorte de technologie antireflet sur l’un de ses écrans, le Pro Display XDR de la société étant doté d’un verre à nano-texture qui conserve des niveaux élevés de contraste tout en minimisant de manière significative les reflets.

Pas une première

Cependant, si vous vous rendez sur le site Web d’Apple et commencez à acheter le Pro Display XDR, vous remarquerez rapidement que l’option avec verre nano-texturé coûte beaucoup plus cher que la variante standard. Il s’agit d’une augmentation de 20 % par rapport au prix d’origine.

Si on prévoit une augmentation de 20 % sur la série d’iPad Pro 2024 avec un écran mat, l’iPad Pro de base de 12,9 pouces passerait de 1 099 dollars à 1 319 dollars. De même, l’iPad Pro 11 pouces passerait à 959 dollars contre 799 dollars à l’origine. Bien sûr, ces calculs ne sont que des spéculations pour l’instant, mais il s’agit d’une estimation approximative de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Franchement, étant donné que certaines mises à jour arrivent sur la gamme iPad Pro plus tôt que sur les iPhone d’Apple, et étant donné de récentes rumeurs selon lesquelles l’iPhone 17 sera doté d’un écran antireflet et résistant aux rayures en 2025, nous ne serions pas surpris de voir cette mise à jour sur la série iPad Pro de 2024.