Android 15: Vers une révolution du suivi des appareils perdus

La date de Google I/O 2024 vient d’être fixée au 14 mai 2024, et une partie de l’événement sera consacrée à la présentation de toutes les nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec Android 15 cette année — y compris, peut-être, la possibilité de retrouver les appareils perdus même lorsqu’ils sont hors ligne.

C’est une fonctionnalité dont on parle depuis l’année dernière, mais elle fait à nouveau les gros titres : Android Police a creusé le code d’Android et affirme que la fonctionnalité est susceptible d’être déployée sur le Google Pixel 9 et très probablement sur le Google Pixel 8 avec Android 15.

Cependant, le suivi des appareils hors ligne ne peut pas être activé pour chaque appareil : il nécessite une ingénierie supplémentaire au niveau du matériel. Il ne semble pas que des appareils tels que le Google Pixel 7 ou le Google Pixel Fold bénéficieront de cette fonctionnalité.

Celle-ci fonctionnera — comme sur l’iPhone 11 et les iPhone ultérieurs — en maintenant la signalisation des trackers Bluetooth active même lorsque le reste de l’appareil est éteint. Ces trackers peuvent alors être captés par d’autres gadgets qui prennent en charge le suivi de l’appareil lorsqu’ils passent à proximité, et être signalés au propriétaire.

Bientôt disponible

Il y a un bémol à tout cela : l’extension du réseau Find My Device de Google aux appareils hors ligne et aux trackers tiers n’a pas encore eu lieu, bien qu’elle ait été annoncée lors de la Google IO 2023 en mai dernier.

Vous pouvez déjà utiliser le réseau Find My Device pour localiser des appareils Android et Wear OS, à condition qu’ils soient allumés et connectés à Internet. La mise à jour prévue ajoutera apparemment la prise en charge des appareils hors ligne et des trackers tiers, et pourra vous avertir si quelqu’un utilise un tracker pour vous localiser à votre insu.

Selon Android Police, c’est Apple qui est à l’origine de ce retard : Google attend apparemment qu’Apple finalise ses spécifications pour le suivi des appareils perdus sur toutes les plateformes, quel que soit le logiciel utilisé.

Espérons que nous en saurons plus le 14 mai, mais il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant que quelqu’un puisse réellement s’en servir. Si Google s’en tient à son calendrier de 2023, nous devrions voir Android 15 et les smartphones Google Pixel 9 dans le courant du mois d’octobre.