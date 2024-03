Créez l’inédit avec le Nothing Phone (2a) Community Edition

Le Nothing Phone (2a) est un smartphone de milieu de gamme doté de caractéristiques haut de gamme, notamment un écran AMOLED 120 Hz et un système de caméras comprenant une stabilisation optique de l’image et deux caméras de 50 mégapixels. Il dispose également d’une version réduite de l’emblématique caractéristique de Nothing : Des « Glyphs » de lumière LED à l’arrière du smartphone qui peuvent être utilisés pour des notifications personnalisées, entre autres choses.

Bien que le smartphone, qui a été lancé au début du mois, ait déjà un look distinctif, Nothing cherche à lancer un modèle Community Edition du Phone (2a) qui présente des éléments de design inspirés par le public. Le projet Nothing Community Edition est en fait un concours de 6 mois qui récompensera les gagnants dans quatre catégories différentes dans le but d’incorporer les idées gagnantes dans un appareil réel.

Avant que vous ne vous mettiez à espérer que Nothing vous invite à concevoir le smartphone de vos rêves, il convient de noter que l’entreprise ne prend pas d’idées pour des éléments tels que des ports supplémentaires, des caméras ou des éléments internes (comme le processeur, la mémoire ou le stockage).

Au lieu de cela, l’entreprise organisera une série de concours, en demandant aux participants de proposer des idées pour :

Conception matérielle (comme des couleurs, des motifs ou des textures personnalisés pour le boîtier)

Collection de fonds d’écran

Conception de l’emballage

Campagnes de marketing

L’entreprise s’attend à perdre de l’argent avec ce projet

Nothing commencera à accepter les candidatures pour le concours Hardware Design le 26 mars, et précise que les candidatures peuvent prendre la forme d’images, de vidéos ou de descriptions textuelles. Les gagnants auront la possibilité de « s’engager directement » avec l’équipe de Nothing et seront invités à Londres pour un événement de lancement lorsque la Community Edition du Nothing Phone (2a) sera prête à être lancée.

L’entreprise précise toutefois que le produit fini pourrait ne pas ressembler exactement aux projets gagnants, car Nothing doit encore s’assurer que le smartphone peut réellement être produit et qu’il conserve l’aspect et la convivialité d’un appareil de la marque Nothing.

Les projets de Nothing semblent réalisables. Cependant, Carl Pei, fondateur de Nothing, affirme que l’entreprise s’attend à perdre de l’argent avec cet appareil Community Edition. L’objectif n’est pas tant de faire des bénéfices que d’impliquer les membres de la communauté et, espérons-le, de trouver de nouvelles idées.