Nouveau Pixel 8a : Un condensé de technologie avancée à découvrir

D’après les informations récentes publiées par Android Authority, le Google Pixel 8a s’annonce comme une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7a. Google semble déterminé à se surpasser en dotant le Pixel 8a de caractéristiques impressionnantes, bien que l’appareil ne semble pas radicalement différent du modèle précédent à première vue.

Le nouveau modèle bénéficiera d’un taux de rafraîchissement amélioré de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1 400 nits, alignant ainsi son écran sur celui du Pixel 8. Malgré l’absence de nouveaux capteurs photo, l’intégration du processeur Tensor G3 devrait offrir des améliorations notables en termes de performances photographiques.

Il est intéressant de noter que Google a choisi d’utiliser une technologie de conditionnement moins coûteuse pour le G3, ce qui pourrait le rendre légèrement plus épais et moins économe en énergie, bien que cela ne devrait pas impacter l’expérience utilisateur finale.

Le design du Pixel 8a sera également peaufiné, avec des coins plus arrondis pour s’harmoniser avec le reste de la gamme Pixel 8. De plus, une fonctionnalité analogue à Samsung DeX, qui permet de projeter l’écran sur un affichage externe via le port USB-C, est attendue.

L’expansion de sa disponibilité dans dix nouvelles régions témoigne de l’ambition de Google de rendre le Pixel 8a accessible à un public plus large. Cependant, le rapport ne précise pas si le prix du Pixel 8a sera supérieur à celui du Pixel 7a.

De quoi délaisser le Pixel 8 ?

Malgré ces améliorations, le rapport suggère que Google est prêt à risquer de rendre le Pixel 8 moins attrayant, affirmant son engagement à améliorer constamment sa gamme de smartphones abordables. En effet, pris ensemble, tous ces changements pourraient faire en sorte que le Pixel 8a ressemble beaucoup plus à une version plus petite (ou, comme certains le diraient, de taille correcte) et moins chère du Pixel 8, juste avec une belle réduction.

La conférence I/O 2024 de Google est prévue pour le 14 mai, au cours de laquelle l’entreprise parlera probablement à nouveau beaucoup d’IA. C’est aussi probablement là que l’entreprise annoncera le Pixel 8a.