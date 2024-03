Sam Altman prédit un tournant avec GPT-5 : Impact et innovations

Sam Altman prédit un tournant avec GPT-5 : Impact et innovations

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a récemment fait part de son point de vue sur le prochain modèle ChatGPT-5 et son potentiel impact sur divers aspects de notre vie. Au cours de son intervention, Altman a mis en évidence plusieurs points clés concernant le développement, les attentes et les implications de cette IA conversationnelle avancée.

En outre, Sam Altman a adopté une approche très honnête en suggérant que GPT-4, le dernier modèle d’IA de l’équipe, n’est pas aussi impressionnant que le monde le laisse entendre.

Dans un entretien avec Lex Friedman, publié lundi 18 mars, il a déclaré : « Je pense que c’est un peu nul », lorsqu’on l’a interrogé sur GPT-4 et ses capacités. Le patron d’OpenAI, âgé de 38 ans, a poursuivi en déclarant : « Je pense que c’est une chose étonnante, mais par rapport à ce que nous devons faire et à ce que je crois que nous ferons, à l’époque de GPT-3, les gens disaient “oh c’est incroyable, c’est une merveille de la technologie” et c’est vrai, c’était vrai ».

« Mais aujourd’hui, nous avons le GPT-4 et quand on regarde le GPT-3, on se dit que c’est d’une horreur inimaginable ».

L’un des aspects les plus intéressants de ChatGPT-5 est sa performance attendue. Altman prédit que le nouveau modèle dépassera les attentes actuelles, soulignant la nécessité d’adopter de nouvelles perspectives, car il influencera probablement de nombreux domaines de la vie quotidienne et du monde des affaires. Cela suggère que nos interactions avec les machines pourraient bientôt devenir plus naturelles et intuitives que jamais.

ChatGPT-5 devrait dépasser les attentes actuelles en matière de performances, rendant les conversations avec les machines plus naturelles et plus intuitives.

L’objectif de OpenAI est de construire une intelligence générale artificielle (AGI) capable de comprendre, d’apprendre et d’appliquer des connaissances comme les humains.

L’impact économique de GPT-5 pourrait rendre obsolètes les modèles commerciaux traditionnels, ce qui obligerait les entreprises à s’adapter rapidement.

La résolution de l’AGI pourrait intrinsèquement permettre de relever des défis dans divers secteurs, ce qui déboucherait sur des solutions innovantes.

L’augmentation de la puissance de calcul et de l’infrastructure est nécessaire pour soutenir le développement de modèles d’IA avancés.

Le rythme des progrès de l’IA devrait s’accélérer rapidement dans un avenir proche, ce qui conduira à des avancées révolutionnaires.

Construire intelligence artificielle générale

L’objectif ultime de OpenAI est de construire une intelligence générale artificielle (AGI), un système d’IA capable de comprendre, d’apprendre et d’appliquer des connaissances d’une manière indiscernable de l’intelligence humaine. Altman estime qu’avec des ressources informatiques suffisantes, il est possible de créer une IA qui surpasse les capacités humaines. Si elle se concrétise, elle pourrait conduire à des avancées révolutionnaires dans divers domaines, tels que la médecine et les sciences de l’environnement.

Toutefois, le potentiel impact économique de GPT-5 ne peut être ignoré. Altman prévient que la sous-estimation des améliorations apportées par le modèle pourrait être une erreur coûteuse pour les entreprises. À mesure que l’IA continue d’évoluer, les modèles d’entreprise traditionnels pourraient devenir obsolètes, ce qui obligerait les entreprises à s’adapter rapidement pour rester compétitives sur un marché dominé par l’IA.

Altman se concentre actuellement sur l’IA, ce qui montre qu’il est convaincu que la résolution des problèmes liés à l’AGI permettra de relever des défis dans d’autres secteurs d’activité. En concentrant ses efforts sur le développement de modèles d’IA avancés tels que ChatGPT-5, OpenAI espère trouver des solutions à des problèmes complexes couvrant plusieurs secteurs, ce qui pourrait déboucher sur des innovations inimaginables.

OpenAI travaille sur une infrastructure

Pour soutenir le développement des modèles d’IA de la prochaine génération, il faut de plus en plus de puissance de calcul. Altman travaille à l’innovation d’une infrastructure mondiale de l’IA, laissant entrevoir l’importance de l’informatique en tant que « monnaie » à l’avenir. Alors que l’IA continue de progresser, l’infrastructure qui la soutient doit également évoluer pour suivre le rythme des avancées rapides.

Les employés de OpenAI estiment que les progrès de l’IA au cours de l’année écoulée seront considérés comme lents par rapport à ce qui est attendu dans un avenir proche. Cela indique que nous sommes à l’aube d’une période de croissance et de développement accélérés dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Si nous nous tournons vers l’avenir, il est clair que ChatGPT-5 et d’autres modèles d’IA avancés joueront un rôle important dans le façonnement de notre monde. Qu’il s’agisse de transformer les interactions quotidiennes avec la technologie ou de révolutionner des secteurs entiers, le potentiel impact de ces systèmes est immense. Alors que les entreprises et les particuliers se préparent à cette nouvelle ère d’innovation axée sur l’IA, il est essentiel de rester informé et de s’adapter aux changements qui nous attendent.