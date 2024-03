iPhone 16 : Vers un design sans bordures avec la nouvelle technologie BRS

Les bords de l’iPhone 15 sont déjà d’une finesse impressionnante, mais Apple souhaite que la famille iPhone 16 ait des bords encore plus fins, selon un nouveau rapport.

Le média coréen Sisajournal rapporte que Apple utilisera une nouvelle technologie appelée BRS (Border Reduction Structure) pour obtenir des bordures ultra-fines sur l’iPhone 16.

Auparavant, il existait des méthodes pour réduire la taille des cadres supérieurs et latéraux, mais le cadre inférieur s’est avéré être une sorte de défi, en particulier en raison des problèmes de génération de chaleur. La technologie BRS semble résoudre ce problème, car elle a été conçue pour rendre le cadre inférieur aussi fin que possible. Elle y parvient en « enroulant les fils de cuivre du bas vers le haut ».

Samsung Display et LG Display, qui fourniront des panneaux pour l’iPhone 16, utiliseront tous deux cette technologie. Apple réserve généralement les nouvelles technologies aux modèles Pro, mais la technologie BRS sera utilisée pour les quatre modèles. L’objectif ultime d’Apple est de fabriquer un smartphone sans bordures.

Selon des rapports antérieurs, les iPhone 16 et 16 Plus seront dotés d’une nouvelle configuration de caméras alignée verticalement et hériteront du bouton Action de l’iPhone 15 Pro ainsi que du nouveau bouton Capture, qui serait également présent sur les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Pas beaucoup de changements par rapport à la famille iPhone 15

Selon les rumeurs, les modèles Pro seront plus grands que leurs prédécesseurs et pourraient également être un peu plus lourds. En outre, ils pourraient être dotés d’un nouvel appareil photo ultra-large de 48 mégapixels.

Toute la série sera alimentée par des puces basées sur la technologie de 3 nm, mais elles pourraient être légèrement différentes.

Dans l’ensemble, il n’y aura pas beaucoup de changements par rapport à la famille iPhone 15, et c’est apparemment la raison pour laquelle Apple s’appuiera fortement sur iOS 18 pour populariser la série. La prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone devrait, selon les rumeurs, être dotée de fonctions d’intelligence artificielle afin de mieux concurrencer les rivaux Samsung et Google. Le géant de Cupertino serait même prêt à solliciter l’aide de Google pour doter ses téléphones de fonctions d’IA.