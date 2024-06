Proton Drive : Partage de fichiers chiffré et contrôle total

Proton Drive est le service de stockage chiffré sur le cloud de la société qui vous a apporté Proton VPN et Proton Mail. Il a reçu quelques améliorations utiles au cours de l’année écoulée, et propose désormais de nouvelles options de partage de fichiers et d’autres changements.

Proton a annoncé une série de mises à jour importantes de son service de stockage sur le cloud, Proton Drive. La mise à jour introduit une fonctionnalité de partage améliorée dans Proton Drive, permettant aux utilisateurs de partager des fichiers directement avec d’autres personnes par e-mail tout en conservant un contrôle total sur les autorisations d’accès.

Vous pouvez définir des autorisations de visualisation ou d’édition en un clin d’œil et, en cas de problème, vous pouvez toujours révoquer rétroactivement l’accès afin que les utilisateurs concernés ne puissent plus accéder à ces fichiers. C’est très intéressant et cela fait de Proton Drive un outil de partage de fichiers puissant qui est également chiffré.

Avec cette mise à jour, Proton Drive devient un outil de partage de fichiers encore plus performant, que vous soyez un particulier soucieux de sa vie privée ou une entreprise pour qui la sécurité est une priorité absolue. Comme c’est toujours le cas lors d’annonces de ce type, Proton insiste une fois de plus sur le fait que la confidentialité totale est sa priorité, et que tout, y compris cette nouvelle fonctionnalité, prend en compte le chiffrement de bout en bout. Vos fichiers ne sont destinés qu’à vous et à la personne avec qui vous les partagez, et même Proton ne peut pas contourner ce chiffrement.

Les fonctions de partage améliorées de Proton Drive permettent aux utilisateurs de créer des espaces de fichiers partagés pour une collaboration transparente et sécurisée, tout en conservant la confidentialité et le contrôle de leurs données.

Proton Drive permet de créer des espaces de fichiers partagés

Anant Vijay Singh, chef de produit pour Proton Drive, explique que « contrairement à Google et Apple, qui conservent l’accès à vos données, Proton offre une confidentialité totale grâce à un chiffrement de bout en bout. Cette fonctionnalité donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données, en les gardant privées de tout le monde, sauf de ceux avec qui ils choisissent de les partager ». Il a ajouté que « Proton Drive combine désormais des outils de collaboration familiers avec une sécurité et une confidentialité sans compromis ».

Si vous souhaitez tester le partage de fichiers amélioré dans Proton Drive, vous pouvez dès à présent le faire à partir du Web, et les versions mobiles bénéficieront également de cette fonctionnalité dans un avenir proche. Elle est disponible pour tous, y compris pour les utilisateurs gratuits et illimités.