PS5 Pro en fuite: Une nouvelle ère de haute fidélité gaming approche

Alors que Sony ne cesse de nous rappeler que la PlayStation 5 arrive en phase finale, la PS5 Pro est manifestement en train de mijoter en coulisses. De nombreuses rumeurs et fuites circulent occasionnellement sur Internet à propos de la PS5 Pro et de ses spécifications. Cependant, nous disposons d’une fuite plus solide qui a même été partiellement confirmée.

La nouvelle vient du YouTubeur Moore’s Law is Dead, qui affirme avoir accès à un document de présentation des spécifications de la PS5 Pro. Tom Henderson de Insider Gaming vient de confirmer que les spécifications de la PS5 Pro qui figurent sur les fuites sont bien réelles. Selon lui, la sortie du successeur de la PS5 est actuellement prévue pour les fêtes de fin d’année 2024.

La vidéo publiée par le YouTuber montre toutes les spécifications de la PS5 Pro. Le YouTuber ajoute qu’il est possible qu’ils aient changé certaines choses dans le document pour garder les sources secrètes. Les documents confirment que le nom de code de la PS5 Pro est « Trinity », ce qui est une rumeur de longue date.

Selon les détails, Sony utilisera la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) pour remplacer toutes les autres solutions d’anticrénelage utilisées précédemment. Sony pourrait éventuellement utiliser la technologie DLSS de NVIDIA ou FSR d’AMD et la combiner avec l’upscaling AI. Cela pourrait même contribuer à la prise en charge des résolutions 8K par le ray tracing.

Des documents ayant fait l’objet d’une fuite suggèrent une mise à niveau graphique significative pour la prochaine PS5 Pro. La PS5 Pro affiche 67 téraflops pour les calculs en virgule flottante 16 bits, soit environ 33,5 téraflops pour les calculs en simple précision. Cela se traduit par une potentielle amélioration de 45 % des performances de rendu par rapport à la PS5 standard (10,28 téraflops). La PS5 Pro peut offrir un ray tracing jusqu’à trois fois supérieur à celui de sa prédécesseure, ce qui pourrait permettre de quadrupler les performances dans certains scénarios.

Une console plus puissante

En d’autres termes, la PS5 Pro devrait être considérablement plus puissante que la PS5, avec une amélioration notable des capacités graphiques et de ray tracing. Voici une liste de toutes les spécifications et caractéristiques ayant fait l’objet d’une fuite :

Rendu 45 % plus rapide que la PS5

Ray tracing 2 à 3x plus rapide (x4 dans certains cas)

33,5 téraflops

Solution d’upscaling/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

La prise en charge de résolutions allant jusqu’à 8K est prévue pour une prochaine version du SDK.

Architecture d’apprentissage automatique personnalisée

Accélérateur d’IA, prenant en charge 300 TOPS de calcul 8 bits/67 TFLOPS de virgule flottante 16 bits

Bien que le YouTuber Moore’s Law is Dead ne soit pas une source fiable dans le monde de la technologie et du jeu, Tom Henderson est généralement digne de confiance et réputé. Comme Henderson mentionne en outre qu’il a confirmé les spécifications divulguées par ses sources, il est presque certain que la PS5 Pro, avec un tel bond en avant dans les spécifications, n’est pas loin.

Cependant, cette information n’a pas été confirmée par Sony. Il faut donc prendre ces fuites et même ces confirmations avec des pincettes.