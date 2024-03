Vers un changement de cap pour Sony avec le Xperia 1 VI

Sony est reconnu pour ses smartphones Xperia qui se distinguent par des caractéristiques uniques, notamment leurs écrans 4K ultra-haute résolution et leur design allongé. Cependant, des révélations récentes suggèrent que la firme japonaise pourrait opérer un changement significatif avec son prochain fleuron, le Xperia 1 VI.

Selon des informations divulguées par zackbuks sur Weibo et relayées par GSMArena, Sony envisagerait de remplacer l’écran 4K emblématique par une dalle 2K sur le Xperia 1 VI. Cette modification pourrait être une stratégie pour réduire les coûts et rendre le smartphone plus accessible, tout en répondant aux besoins réels des utilisateurs qui trouvent souvent la résolution 4K superflue sur un smartphone.

En outre, le design distinctif des smartphones Xperia pourrait également connaître une révision. Les précédents modèles, connus pour leur écran allongé facilitant une prise en main confortable et améliorant le multitâche, pourraient céder la place à un format plus large avec un ratio d’aspect de 19.5:9.

Cette évolution pourrait marquer une tentative de Sony de se réaligner avec les préférences actuelles du marché, bien que cela puisse décevoir les aficionados de la marque.

Malgré ces changements, certains éléments resteront inchangés. Le Xperia 1 VI devrait conserver les larges bords de son prédécesseur, résistant ainsi à la tendance des écrans à poinçon qui dominent le secteur. Un renouveau design est attendu pour l’année prochaine, période à laquelle Sony pourrait également abandonner l’appellation Xperia.

Un lancement en mai

Le lancement global du Xperia 1 VI est prévu pour mai, avec des spécifications alléchantes telles que de nouveaux capteurs de 48 mégapixels pour les objectifs ultra grand-angle et téléphoto. Les variantes à plus haute capacité offriront jusqu’à 16 Go de RAM, tandis que le modèle de base sera équipé de 12 Go de RAM.

Cette transition marque-t-elle un tournant stratégique pour Sony dans un effort de reconquérir le marché ou un risque de détourner ses fidèles utilisateurs ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : le Xperia 1 VI sera un appareil à surveiller en 2024.