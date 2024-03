Office 2024 : L’essentiel de Microsoft, sans contraintes d’abonnement

Microsoft avait l’habitude de publier des mises à jour des applications Office tous les deux ans, mais au cours de la dernière décennie, l’entreprise a surtout décidé de les vendre par le biais d’abonnements à Microsoft 365. Toutefois, si vous ne souhaitez pas souscrire à un abonnement, Microsoft lancera une nouvelle version à achat unique dans le courant de l’année : Office 2024.

Microsoft propose toujours des versions autonomes de Word, Excel et PowerPoint, la plus récente étant Microsoft Office Famille & Étudiant 2021. Il s’agit d’une licence unique qui coûte 149 euros et fonctionne sur un seul Mac ou PC Windows. Il n’y a pas de stockage dans le cloud inclus, ni d’intégration avec les applications Office mobiles, ni quoi que ce soit d’autre.

Un article de blog de Microsoft confirme que l’entreprise commencera à tester la prochaine version d’Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) en avril, avec une version complète prévue plus tard dans l’année.

La version sans abonnement est principalement destinée aux appareils qui ne sont pas toujours connectés à l’Internet ou qui doivent fonctionner sur du matériel intégré. La version s’appellera Office 2024 et remplacera l’ancienne version Office 2021.

L’article de blog explique : « Nous prévoyons également de lancer une nouvelle version d’Office sur site pour les particuliers dans le courant de l’année : Office 2024. Office 2024 sera également pris en charge pendant 5 ans selon le modèle traditionnel de l’achat unique. Nous ne prévoyons pas de modifier le prix de ces produits au moment de leur sortie. Nous annoncerons plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités incluses dans Office 2024 à l’approche de la disponibilité générale ».

Pas l’offre la plus économique

Office 2024 devrait inclure la plupart des modifications apportées à Word, PowerPoint et Excel depuis la version 2021. Microsoft a notamment mis en avant « des dizaines de nouvelles fonctionnalités d’Excel, dont les graphiques dynamiques et les tableaux ». Cependant, les fonctions basées sur l’assistant intelligent Copilot ou d’autres fonctionnalités cloud ne seront pas incluses.

Même s’il s’agit d’un abonnement, le plan Microsoft 365 est plus avantageux pour la plupart des gens, en particulier les familles. L’offre personnelle à 69 euros/an comprend des mises à jour plus fréquentes, 1 To de stockage dans le nuage OneDrive et la possibilité d’ouvrir et de modifier des documents à partir des applications Office mobiles. L’offre familiale coûte 99 euros par an et permet de prendre en charge jusqu’à 6 personnes, chacune disposant de son propre espace de stockage dans le cloud (1 To). Néanmoins, si vous n’avez besoin que des applications Office de base et de rien d’autre sur un ordinateur, et que les versions Web gratuites ou LibreOffice ne suffisent pas, la prochaine version d’Office 2024 pourrait s’avérer judicieuse.

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne devrait pas s’agir de la dernière version autonome d’Office. L’article de blog indique que « comme on nous demande au moment de la sortie de la version s’il y en aura une autre, je peux confirmer notre engagement pour une autre version dans le futur ».