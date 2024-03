Samsung Galaxy Z Fold 6 FE : La révolution abordable des pliables arrive

Samsung semble se préparer à élargir son horizon dans le marché des smartphones pliables, avec le potentiel développement d’un nouveau modèle plus abordable, le « Galaxy Z Fold 6 FE ». Cette initiative pourrait marquer un tournant stratégique pour Samsung, visant à démocratiser la technologie des smartphones pliables face à une concurrence accrue, en particulier de la part des marques chinoises telles que Huawei, Xiaomi et OnePlus.

La rumeur, initiée par Revegnus et appuyée par un article du site sud-coréen ETNews, suggère que Samsung envisage de diversifier sa gamme Galaxy Z Fold 6 en introduisant une version sans fonction de saisie au stylet, ciblant ainsi une réduction du coût et rendant la technologie pliable plus accessible.

Cette stratégie pourrait être une réponse aux prévisions de DSCC, anticipant une montée significative de Huawei dans les ventes de téléphones pliables, menaçant ainsi la domination de Samsung.

Breaking News: As I mentioned, Samsung is reported to be developing the Galaxy Z Fold 6 FE.

According to reports from Etnews, Samsung is preparing the first “budget model” in the history of the Galaxy Z Fold. Currently, Samsung is developing a total of two models for the Galaxy…

—Revegnus (@Tech_Reve) March 14, 2024