Speedometer 3.0 débarque : Une révolution dans les benchmarks de navigateurs Web

Les tests de performance des navigateurs Web sont principalement utilisés pour comparer les performances de différents navigateurs (ou de différentes versions d’un même navigateur), mais ils peuvent également s’avérer utiles pour vérifier la vitesse de navigation générale sur un appareil donné.

Il existe désormais un nouveau critère de référence pour tester les performances des navigateurs Web que vous pouvez essayer : Speedometer 3.0.

Speedometer est l’un des benchmarks Web les plus populaires depuis la sortie de la première version en 2014. Il est conçu pour mesurer la réactivité des applications Web en simulant des actions de l’utilisateur, comme cliquer sur un bouton ou ouvrir un menu, contrairement à d’autres benchmarks qui testent les performances brutes du CPU ou du GPU. Speedometer 2.0 a été publié en 2018, utilisant un mélange différent de bibliothèques web et de frameworks communs, et maintenant Speedometer 3.0 est arrivé.

L’équipe de BrowserBench explique dans un article de blog : « La sortie aujourd’hui de Speedometer 3.0 marque une étape majeure dans les tests de performance des navigateurs Web : elle introduit une meilleure façon de mesurer les performances et un ensemble de tests plus représentatifs qui reflètent le web moderne ». Le nouveau benchmark est le fruit d’une collaboration entre les développeurs de Blink (le moteur de Google Chrome et des navigateurs basés sur Chromium), de Gecko (le moteur de Firefox) et de WebKit (le moteur d’Apple Safari).

Speedometer 3.0 ajoute plusieurs nouveaux tests basés sur le rendu des graphiques canvas et SVG, l’édition de code, l’édition de texte et la lecture de sites d’information. De nombreux tests existants ont été mis à jour et des versions plus complexes ont été ajoutées pour « émuler plus étroitement le poids et la structure des pages des applications Web les plus populaires aujourd’hui ». Il mesure également avec plus de précision le temps de rendu du navigateur.

Disponible dès aujourd’hui

Vous pouvez essayer Speedometer 3.0 dans votre navigateur Web dès aujourd’hui pour voir comment votre appareil et votre navigateur se comportent. Il n’y a pas de classement public comme Geekbench et d’autres outils de benchmarking populaires, car il est plus destiné aux développeurs de logiciels qu’à toute autre personne, mais vous pouvez trouver des gens qui publient leurs scores sur les réseaux sociaux. C’est un excellent moyen de voir quel navigateur est le plus performant sur votre appareil. Il vous suffit de désactiver les extensions et de n’effectuer qu’un seul test à la fois pour obtenir les résultats les plus précis.

L’équipe WebKit a déclaré dans un billet de blog : « Speedometer 2.0 a été une collaboration passionnante entre les fournisseurs de navigateurs. Nous aimerions développer cette collaboration dans les prochaines itérations du benchmark en travaillant plus étroitement avec les auteurs de frameworks et la communauté des développeurs afin d’identifier les modèles, frameworks et outils largement utilisés pour lesquels les moteurs de navigateurs pourraient être optimisés ».