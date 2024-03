Révolution dans le gaming : DeepMind dévoile SIMA, l’IA aux compétences humaines

Imaginez que vous jouiez à votre jeu de rôle préféré, mais qu’au lieu d’affronter des ennemis informatisés déterminés à vous vaincre tout seul, vous ayez un puissant compagnon — un agent d’intelligence artificielle (IA) avancé qui apprend et se comporte comme un joueur humain.

Ce mercredi 13 mars, DeepMind, la filiale de recherche en IA de Google, a dévoilé SIMA, un agent d’IA révolutionnaire conçu pour apprendre et jouer à des jeux vidéo de la même manière qu’un joueur humain.

Contrairement à l’IA traditionnelle qui est programmée pour gagner à tout prix, SIMA est entraînée à jouer et à suivre des instructions, imitant ainsi l’expérience de jeu naturelle d’un participant humain.

Introducing SIMA: the first generalist AI agent to follow natural-language instructions in a broad range of 3D virtual environments and video games. 🕹️

It can complete tasks similar to a human, and outperforms an agent trained in just one setting. 🧵 https://t.co/qz3IxzUpto pic.twitter.com/02Q6AkW4uq

—Google DeepMind (@GoogleDeepMind) March 13, 2024