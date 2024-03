Innovation en vue : Le drone Avata 2 de DJI et les nouvelles Goggles 3 se dévoilent

Des images ayant fuité et attribuées à la prochaine génération des produits DJI, le Avata 2 et les Goggles 3, ont récemment émergé en ligne, suscitant l’intérêt des technophiles. Ces fuites, provenant de la réputée source Igor Bogdanov (alias Quadro_News), promettent un aperçu fascinant des successeurs tant attendus de l’ensemble drone FPV et lunettes de la marque, qui avait fait ses débuts il y a deux ans.

Bien que Bogdanov se soit limité à mentionner les noms des produits en divulguant plusieurs photos censées les représenter, aucun détail spécifique sur les spécifications n’a été fourni. Néanmoins, ces visuels offrent des indices précieux sur les innovations à anticiper pour le Avata 2 et les Goggles 3, notamment à travers leurs designs renouvelés.

Le drone FPV de nouvelle génération, le Avata 2, semble arborer un profil plus épuré que son prédécesseur tout en conservant son design quadrirotor et l’emplacement de sa caméra à axe unique. Des capteurs doubles sont visibles tant sur le dessus que sur l’arrière de l’appareil, accompagnés ce qui semble être une batterie amovible équipée d’un indicateur à quatre barres et de deux boutons. Compact, comme le précédent modèle, le Avata 2 laisse entrevoir une évolution raffinée de son design et de ses fonctionnalités.

👉As for the rest…the preparation process is underway. I’m more interested in DJI Goggles 3.#dji #djigoggles3 pic.twitter.com/mLruNo5VaQ — Igor Bogdanov (@Quadro_News) March 10, 2024

Quant aux Goggles 3, ils affichent une silhouette analogue à celle de leur prédécesseur, y compris les antennes repliables caractéristiques sur chaque coin supérieur. Une nouveauté notable réside dans le repose-front ajustable et les deux caméras frontales, suggérant que DJI pourrait intégrer des fonctionnalités de réalité augmentée aux lunettes, et peut-être aussi au drone Avata 2.

L’inclusion d’images de qualité promotionnelle dans la fuite laisse présager que l’annonce officielle de DJI pourrait être imminente, bien que la date exacte reste incertaine. Ces révélations alimentent les spéculations et l’anticipation autour de ces gadgets de pointe, promettant d’apporter des innovations significatives dans l’univers des drones FPV.

Un capteur CMOS de 1/1,3 pouce

These infos are circulating on some Chinese telegram channels. pic.twitter.com/nYq5swSC2J — Güçlü Atamer (@GAtamer) March 10, 2024

Les spécifications présumées indiquent que le Avata 2 serait équipé d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce, supérieur à son prédécesseur, et d’une batterie de 50,1 Wh, promettant une meilleure capture de lumière et une durée de vol étendue. La possibilité d’enregistrer des vidéos en 1080p à 240 images par seconde laisse envisager des ralentis plus fluides.

Les spécifications des Goggles 3 révélées suggèrent une batterie de 17,64 Wh, analogue à la version antérieure, mais avec un poids supérieur, ce qui pourrait indiquer des fonctionnalités supplémentaires ou une meilleure qualité de construction.