Fini la confusion : Microsoft Teams unifié pour Windows 11

L’initiative de Microsoft de simplifier l’utilisation de Teams sur Windows 11 représente une avancée notable vers une expérience utilisateur plus cohérente.

En travaillant sur une application unifiée qui prend en charge à la fois les comptes personnels et professionnels ou scolaires, Microsoft répond à une demande très sollicitée des utilisateurs de Teams. Avec la build 26080 de Windows 11, disponible dans les canaux Canary et Dev, les utilisateurs ont désormais l’opportunité de tester cette nouvelle fonctionnalité.

La séparation historique entre les deux applications Teams — l’une préinstallée pour les comptes personnels Microsoft et l’autre destinée à une utilisation professionnelle ou scolaire — a souvent été source de confusion. Cette distinction était d’autant plus déroutante que les applications Teams pour Android et iPhone géraient déjà les deux types de comptes. La version unifiée, qui sera simplement intitulée Microsoft Teams, promet d’éliminer ce désagrément en fusionnant les fonctionnalités dans une seule application.

Cette application unifiée, qui sera officiellement lancée avec la version 24H2 de Windows 11 plus tard cette année, offrira également des améliorations telles que la facilité de rejoindre des réunions et une meilleure gestion des notifications d’appels entrants, avec des informations claires sur le compte concerné.

De plus, elle permettra l’ouverture de chaque compte dans une fenêtre différente, offrant ainsi une séparation claire si l’utilisateur le souhaite.

Parallèlement, Microsoft continue d’enrichir les fonctionnalités de son assistant intelligent Copilot, intégré dans le même build de Windows 11, en rendant disponibles de nouvelles commandes et en améliorant l’intégration avec Power Automate. Une innovation notable est la possibilité de transformer Copilot en une fenêtre d’application normale, offrant ainsi une flexibilité accrue dans son utilisation.

D’autres modifications

Les modifications apportées incluent également une série de correctifs améliorant la stabilité et la performance de Windows 11, couvrant divers aspects tels que la gestion des mises à jour, l’interface utilisateur, et la compatibilité des applications. Malgré ces améliorations, certains problèmes connus persistent, nécessitant une attention continue des développeurs pour les résoudre dans les versions futures.

La mise à jour pour le canal Beta de Windows 11, build 22635.3350, a également été déployée, se concentrant sur des corrections pour la barre des tâches et le menu Démarrer, et introduisant une fonctionnalité où le menu Démarrer affiche désormais l’application la plus utilisée dans la section Recommandé.

Cette série de mises à jour et de correctifs souligne l’effort continu de Microsoft pour affiner Windows 11, en répondant aux commentaires des utilisateurs et en peaufinant le système pour offrir une expérience plus intuitive et intégrée.