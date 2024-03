Nouvelles dimensions pour le Pixel Fold 2 : Un écran plus grand en vue

Google s’apprête à redéfinir les standards du marché des smartphones pliables avec son futur Pixel Fold 2, un appareil qui promet d’étendre les limites de la technologie mobile actuelle. Ross Young de DSCC, récemment intégré au géant de l’analyse de l’industrie Counterpoint Research, révèle que le Pixel Fold 2 arborera un écran considérablement plus grand que ce que les premières fuites avaient suggéré.

Les premières révélations sur le Pixel Fold 2 nous donnaient un aperçu d’un écran pliable interne de 7,9 pouces. Toutefois, Young a partagé sur X que l’écran flexible interne du Pixel Fold 2 mesurerait en réalité 8,02 pouces, dépassant l’écran OLED de 7,6 pouces du premier Pixel Fold de Google.

The leaks on the Pixel Fold 2 don’t have the display sizes right. 8.02″ for the foldable display and 6.29″ for the cover display. Panel production starts in April! It is coming. — Ross Young (@DSCCRoss) March 12, 2024

Quant à l’écran externe, les spéculations initiales prévoyaient 6,4 pouces, mais les précisions de Young ajustent cette mesure à 6,29 pouces. Ce qui reste une amélioration notable par rapport à l’écran externe de 5,8 pouces du modèle actuel. Mais les innovations ne s’arrêtent pas là : le design subit également une métamorphose significative.

Le nouveau look adopte des bords aplatis et un profil général revisité, s’inspirant largement du OnePlus Open. Les bords ont été considérablement réduits, et l’apparence bicolore est désormais plus agréable visuellement.

Avec un profil élancé de seulement 10,54 mm, le Pixel Fold 2 est en passe de redéfinir la notion de finesse dans ce segment. Sous cette silhouette fine (et ce proéminent module caméra), Google envisagerait d’intégrer le dernier processeur Tensor G4, conçu spécifiquement pour les téléphones pliables.

Un smartphone très attendu

Les spécifications précises de la caméra du Pixel Fold 2 ou les détails de son matériel interne demeurent un mystère. Néanmoins, l’ampleur des changements suggérés par les fuites nous laisse présager une augmentation significative du prix.

Ce que l’on peut espérer c’est une amélioration significative de la part de Google — ainsi que des développeurs d’applications Android — dans l’optimisation des applications pour les grands écrans. Une telle amélioration ne se traduirait pas seulement par une meilleure apparence sur un écran aussi vaste que 8 pouces, mais soutiendrait également le marché des tablettes Android, qui a grandement besoin de renouveau.

Young a également mentionné que la production des panneaux d’affichage devrait commencer en avril, ce qui pourrait correspondre à une annonce et un lancement du Pixel Fold 2 suivant le même calendrier que le modèle original en 2023, dévoilé lors de la Google I/O en mai et lancé le 27 juillet. Néanmoins, le calendrier exact pour le nouveau dispositif reste incertain, et nous attendons avec impatience plus de détails à mesure que l’histoire du Pixel Fold 2 se dévoile.