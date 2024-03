ChatGPT-5 en préparation : OpenAI renforce sa gouvernance et sa mission

OpenAI a publié de nouveaux détails sur sa direction et sur les personnes qui superviseront le développement et la sortie de ChatGPT 5. Le mois dernier, il a été révélé que la formation complète de GPT-5 était déjà en cours, grâce aux tweets de Greg Brockman, président et cofondateur d’OpenAI, et de Jason Wei, l’un des principaux chercheurs d’OpenAI.

La semaine dernière, OpenAI a confirmé que Sam Altman et Greg Brockman ont été réintégrés à la direction d’OpenAI après un examen indépendant effectué par le cabinet d’avocats WilmerHale. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman et Fidji Simo, qui apportent une expérience diversifiée dans différents secteurs.

Parmi les autres nouvelles, OpenAI a apporté des améliorations à sa structure de gouvernance, notamment un nouvel ensemble de lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise, une politique renforcée en matière de conflits d’intérêts et la création d’une ligne d’assistance téléphonique pour les dénonciateurs. Elle a également confirmé la création d’un nouveau comité chargé de faire progresser la mission principale de OpenAI. Voyons ce qu’il y a de nouveau chez OpenAI et comment cela affectera le développement de ChatGPT-5.

OpenAI a accueilli trois personnalités impressionnantes au sein de son conseil d’administration : Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman et Fidji Simo. Grâce à leur expérience dans les domaines de la biotechnologie, des questions juridiques et de l’industrie technologique, ces nouveaux membres apportent une grande richesse de connaissances et d’expériences. Leurs points de vue seront inestimables pour permettre à OpenAI de naviguer dans le paysage complexe du développement de l’IA.

Développement de ChatGPT 5

Mais, il ne s’agit pas seulement de savoir qui est autour de la table. OpenAI a également introduit de nouvelles politiques pour s’assurer que tout ce qu’elle fait est transparent et éthique. Elle a établi des lignes directrices claires sur la manière dont l’entreprise doit être gérée, une politique de gestion des conflits d’intérêts et même une ligne téléphonique d’urgence pour les dénonciateurs. Ces mesures visent à s’assurer que OpenAI est responsable et que les gens se sentent à l’aise pour parler si quelque chose ne va pas. L’AIGRID a élaboré un utile aperçu de tout ce qui a été révélé cette semaine concernant OpenAI et sa structure commerciale.

Mission et stratégie de OpenAI

L’un des développements les plus excitants est la création du Comité de mission et de stratégie. Ce groupe se concentre sur l’orientation de OpenAI vers la création d’une intelligence générale artificielle (AGI) — un type d’IA capable de comprendre, d’apprendre et d’appliquer des connaissances d’une manière analogue à l’intelligence humaine. Le comité veillera à ce que chaque projet et initiative de OpenAI s’inscrive dans cette mission.

Ces changements interviennent après un examen approfondi effectué par le cabinet d’avocats WilmerHale, qui n’a décelé aucun problème de sécurité dans les produits de OpenAI ni aucune inquiétude quant à la rapidité de leur développement. Toutefois, cette étude a mis en lumière certains problèmes de gouvernance antérieurs, tels que des désaccords entre d’anciens membres du conseil d’administration et Altman. Avec les nouveaux membres du conseil d’administration et les nouvelles politiques mises en place, OpenAI est déterminée à tirer les leçons de ces expériences et à construire une organisation plus forte et plus unifiée.

Les anciens membres du conseil d’administration ont eu une influence significative sur ces nouveaux changements. Leurs commentaires ont été cruciaux dans l’élaboration d’une structure de gouvernance solide et capable d’empêcher que les problèmes du passé ne se reproduisent. Sam Altman lui-même a reconnu qu’il y avait eu des erreurs dans la façon dont OpenAI était gouvernée. Il s’est engagé à rectifier le tir et à veiller à ce que la gouvernance du laboratoire soit pleinement en phase avec sa mission. Il est clair qu’il est déterminé à mener OpenAI vers un avenir où elle pourra vraiment faire la différence.

Ce que nous savons de ChatGPT 5

Indications de lancement et d’entraînement : OpenAI a commencé l’entraînement complet de GPT-5. Le tweet de Brockman suggère un mouvement visant à maximiser l’exploitation de toutes les ressources informatiques pour leur plus grand modèle à ce jour, tandis que le tweet de Wei souligne l’excitation suscitée par le lancement d’entraînements massifs sur GPU.

: OpenAI a commencé l’entraînement complet de GPT-5. Le tweet de Brockman suggère un mouvement visant à maximiser l’exploitation de toutes les ressources informatiques pour leur plus grand modèle à ce jour, tandis que le tweet de Wei souligne l’excitation suscitée par le lancement d’entraînements massifs sur GPU. Approche de l’entraînement des modèles : OpenAI entraîne généralement des modèles plus petits (environ un millième de la taille du modèle complet) pour recueillir des informations avant de procéder à un entraînement complet. Cette approche permet de prédire et de comprendre scientifiquement les systèmes résultant de ces modèles.

: OpenAI entraîne généralement des modèles plus petits (environ un millième de la taille du modèle complet) pour recueillir des informations avant de procéder à un entraînement complet. Cette approche permet de prédire et de comprendre scientifiquement les systèmes résultant de ces modèles. Essais de sécurité et membres de la Red Team : La clôture des candidatures pour le réseau de la Red Team indique le début des phases d’essais de sécurité pour le GPT-5. Les « red teamers » jouent un rôle essentiel dans l’identification des potentielles faiblesses ou des problèmes de sécurité avant la diffusion publique.

: La clôture des candidatures pour le réseau de la Red Team indique le début des phases d’essais de sécurité pour le GPT-5. Les « red teamers » jouent un rôle essentiel dans l’identification des potentielles faiblesses ou des problèmes de sécurité avant la diffusion publique. Améliorations progressives et endpoints : Avant d’atteindre GPT-5, OpenAI pourrait publier des mises à jour incrémentales ou des endpoints (appelés GPT-4.2) , s’écartant ainsi de son approche historique de mises à jour peu fréquentes mais significatives du modèle.

: Avant d’atteindre GPT-5, , s’écartant ainsi de son approche historique de mises à jour peu fréquentes mais significatives du modèle. Capacités du modèle et domaines d’intérêt : Incorporation de méthodes permettant à ChatGPT-5 de « penser » plus longtemps en présentant des étapes de raisonnement plus complètes, potentiellement vérifiées à la fois en interne et en externe. Amélioration de la multimodalité, y compris du traitement de la parole, des images et éventuellement de la vidéo. Une plus grande importance accordée aux capacités de raisonnement et à la fiabilité. Par exemple, la capacité du modèle à fournir des réponses plus cohérentes et plus fiables pour de nombreuses requêtes. L’introduction ou l’amélioration de mécanismes permettant de vérifier ou de comprendre le processus de raisonnement de l’IA.

: Taille et architecture du modèle : D’après une interview de Gavin Uberti, PDG d’Etched AI, le modèle GPT-5 pourrait compter 10x plus de paramètres que le modèle GPT-4, ce qui pourrait être obtenu grâce à des dimensions d’intégration plus importantes, à un plus grand nombre de couches et à un doublement du nombre d’experts.

: D’après une interview de Gavin Uberti, PDG d’Etched AI, ce qui pourrait être obtenu grâce à des dimensions d’intégration plus importantes, à un plus grand nombre de couches et à un doublement du nombre d’experts. Applications et conseils pratiques : Le potentiel de GPT-5 pour améliorer de manière significative les performances en codage, en mathématiques et dans les domaines des STIM grâce à un raisonnement et une fiabilité accrus. Un conseil pratique partagé concerne la capacité du modèle à comprendre et à corriger un texte brouillé ou rempli de fautes de frappe, ce qui indique de solides capacités de compréhension du langage.

: Calendrier de sortie et considérations de sécurité : Les spéculations suggèrent un calendrier de diffusion vers la fin du mois de novembre 2024 , compte tenu de la durée de la formation, des tests de sécurité et de l’évitement potentiel d’une diffusion au cours de la période électorale controversée aux États-Unis.

: Les spéculations suggèrent , compte tenu de la durée de la formation, des tests de sécurité et de l’évitement potentiel d’une diffusion au cours de la période électorale controversée aux États-Unis. Données multilingues et sécurité : L’accent est mis sur l’inclusion d’un plus grand nombre de données multilingues dans l’ensemble de formation de GPT-5, en partie pour des raisons de sécurité et pour répondre à la facilité de « jailbreaking » des modèles dans des langues autres que l’anglais.

: L’accent est mis sur l’inclusion d’un plus grand nombre de données multilingues dans l’ensemble de formation de GPT-5, en partie pour des raisons de sécurité et pour répondre à la facilité de « jailbreaking » des modèles dans des langues autres que l’anglais. Orientations futures et impact sur l’industrie : La vision de OpenAI est d’utiliser l’IA comme une sorte de système d’exploitation, d’améliorer l’interaction vocale en temps réel et d’étendre les capacités multimodales. Les améliorations spectaculaires attendues en matière de raisonnement, de fiabilité et de compréhension de l’IA, ainsi que l’impact potentiel du GPT-5 et des modèles futurs sur l’industrie.

:

Vers l’AGI

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’OpenAI et pour le reste du monde ? Ces mises à jour marquent un tournant pour l’organisation. Avec un conseil d’administration plus fort, de meilleures politiques et une orientation claire sur sa mission, OpenAI montre comment développer l’AGI de manière responsable. Elle établit une norme sur la façon dont les laboratoires de recherche en IA devraient fonctionner — avec intégrité et un dévouement inébranlable à l’amélioration de la condition humaine.

Alors que nous observons OpenAI aller de l’avant, il est clair qu’elle ne se contente pas de parler d’avoir un impact positif, mais qu’elle met tout en œuvre pour y parvenir. Ses actions témoignent d’une profonde compréhension de la responsabilité qui accompagne le développement de puissantes technologies d’IA. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de l’IA, le parcours d’OpenAI est à suivre de près.

OpenAI ne se contente pas de façonner l’avenir de la technologie ; elle façonne aussi l’avenir de la façon dont nous vivons avec cette technologie et dont nous en bénéficions.