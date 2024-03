X dans l’ère de la vidéo : Statistiques éclatantes et nouvel horizon

X dans l'ère de la vidéo : Statistiques éclatantes et nouvel horizon

À la suite de sa déclaration dans un article de blog le mois dernier, X (anciennement Twitter) affirme une fois de plus son statut de plateforme vidéo. Pour preuve, Linda Yaccarino, PDG de X, a partagé cette semaine quelques statistiques intéressantes sur la croissance de la plateforme dans l’espace de partage de vidéos.

Quatre sessions d’utilisateurs sur cinq sur X incluent la consommation de vidéos, selon les statistiques fournies par le compte officiel @XData. En outre, le compte indique que le taux de croissance annuel moyen des vidéos vues sur X est de 35 %, et que le temps moyen passé sur les vidéos a augmenté de 17 %. Des chiffres que l’entreprise considère comme très prometteurs, déclarant que « l’avenir de la vidéo sur X est radieux ! ».

X is becoming a video first platform https://t.co/yY7RGcrccs pic.twitter.com/gAhzVu3zT0 — Linda Yaccarino (@lindayaX) March 12, 2024

La transition de X vers une plateforme axée sur la vidéo a considérablement transformé l’environnement des réseaux sociaux. X était autrefois connu pour ses mises à jour textuelles courtes, mais il donne désormais la priorité au contenu vidéo dans une variété de formats. L’accent mis par la plateforme sur les vidéos immersives et de courte durée correspond aux efforts de concurrents tels que TikTok, qui s’adaptent aux préférences changeantes du public. Cette transition favorise également la croissance des vidéos de longue durée sur la plateforme, X s’efforçant de rivaliser avec des plateformes établies telles que YouTube.

En conséquence, de nombreux créateurs de contenu sur X concentrent désormais leurs efforts sur la vidéo. La priorité accordée par l’algorithme de X au contenu vidéo favorise cette tendance, influençant la manière dont les informations sont consommées sur le site. En outre, le récent ajout de fonctions axées sur la vidéo a ouvert de nouvelles possibilités de revenus, attirant des créateurs désireux de tirer parti de cette opportunité.

Si l’évolution vers le contenu vidéo s’est avérée prometteuse en termes d’augmentation de l’engagement et des revenus, X a encore un long chemin à parcourir pour maintenir une plateforme saine et digne de confiance, tant pour les créateurs que pour les utilisateurs. La mise en œuvre d’outils de modération robustes et de mécanismes de vérification des faits pourrait s’avérer cruciale pour assurer le succès à long terme de cette nouvelle orientation.