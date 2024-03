Révolution Apple : l’iMac tactile en vue, un futur pivotant ?

Apple pourrait être sur le point d’introduire un écran tactile pour l’iMac, ce qui constituerait un revirement par rapport à une politique de longue date.

Un rapport indique qu’une nouvelle demande de brevet a été déposée, révélant un modèle d’iMac doté d’un support pivotant. Un tel iMac deviendrait plus portable et plus facile à utiliser si vous avez besoin de déplacer l’appareil avec vous.

Dans le Surface Studio de Microsoft, nous pourrions déjà avoir le « modèle » d’un iMac à écran tactile, ce qui semblerait être un bon moyen de modifier ce design pour Apple et de s’attaquer à un produit concurrent. La reprise d’un ancien produit Apple semble peu probable, car le géant de la technologie n’a pas l’habitude de s’inspirer de son catalogue pour la conception de ses produits.

Si l’entreprise opte pour un design analogue à celui du Surface Studio, il s’agira d’une solution naturelle pour les créatifs, étant donné la popularité de la gamme existante d’ordinateurs statiques et portables d’Apple auprès des personnes chargées du montage vidéo et d’autres fonctions créatives.

En 2016, Phil Schiller, SVP du marketing mondial d’Apple, a fait une remarque ferme, écartant la perspective d’un produit à écran tactile : « Pouvez-vous imaginer un iMac 27 pouces où vous devez tendre la main pour essayer de toucher et de faire des choses ? Cela devient absurde ».

Enfin !

Près d’une décennie plus tard, le moment est peut-être venu de tester le marché et la popularité d’un tel produit à la suite d’expérimentations internes. Cela permettrait également de prendre de vitesse Microsoft, qui n’a pas lancé de nouvelle version du Surface Studio depuis 2020.

Un iMac à écran tactile serait véritablement un nouvel ajout à la famille d’appareils d’Apple, avec suffisamment d’attrait pour avoir un impact. Le brevet mis à jour est encourageant, mais il faut espérer que de plus amples informations suivront bientôt sur ce qui pourrait être une nouvelle aventure passionnante pour Apple.