TikTok Photos : la nouvelle révolution du partage de photos ?

Au plus fort de la popularité de TikTok, Instagram n’a pas hésité à copier son concept de vidéos courtes pour introduire Reels, qui a connu un succès massif auprès de ses utilisateurs. En effet, depuis son avènement, TikTok a régné en maître sur l’univers des vidéos courtes, inspirant même des géants comme Facebook, Instagram et YouTube à développer leurs propres fonctionnalités similaires telles que Reels et Shorts. Mais aujourd’hui, TikTok semble prêt à renverser la tendance.

Aujourd’hui, il semble que TikTok soit prêt à jouer la carte du Uno inversé sur Instagram, car une chaîne de code a été trouvée dans l’application TikTok, laissant présager le lancement d’une nouvelle application TikTok Photos.

Cette nouvelle nous vient de SpAndroid, qui a découvert de nombreuses chaînes de caractères dans le dernier APK de l’application TikTok, version 33.8.4. Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, le code mentionne l’application sous le nom de « TikTok Photos » et certaines de ses options.

Ces options sont notamment les suivantes : « Partager ce message sur TikTok Photos » et « Rejoindre d’autres personnes partageant les mêmes idées et appréciant les publications de photos ». Ces options peuvent être affichées pour informer les utilisateurs sur la nouvelle application et les inciter à la télécharger.

D’autres chaînes de code mettent en évidence la possibilité de « Synchroniser vos posts sur TikTok Photos ». Cela permet aux utilisateurs de transférer leurs photos existantes sur la nouvelle plateforme. Selon la fuite, cette application de partage de photos pourrait être lancée prochainement et être disponible à la fois sur Android et iOS.

Une application autonome ?

La déclaration « nous espérons vous aider à gagner de nouvelles audiences dans la nouvelle application » implique qu’il s’agirait d’une application autonome rivalisant avec Instagram plutôt qu’une extension de TikTok. Les utilisateurs auront également la possibilité de synchroniser automatiquement leurs publications publiques avec TikTok Photos.

Le rapport inclut également une icône possible pour l’application TikTok Photos. Cette icône partage une palette de couleurs similaire à celle du logo actuel de TikTok avec la lettre « P », qui pourrait signifier « Photos ».

Il est un peu étrange que TikTok envisage de lancer une nouvelle application alors que les États-Unis, l’un de ses plus grands marchés, ont récemment adopté un projet de loi bipartisan visant à interdire la plateforme dans la région. Il pourrait s’agir d’une solution de contournement permettant à TikTok d’opérer sous l’égide d’une nouvelle société non chinoise. Ou il pourrait simplement s’agir d’une tentative de s’emparer de la part de marché d’Instagram.