Google fait appel à son cofondateur Sergey Brin pour l’assister en matière d’IA

En quelques années seulement, l’IA est passée du stade de la science-fiction à celui de la technologie la plus demandée dans l’industrie. Les géants de la technologie se sont lancés dans une course à la création et à l’intégration des modèles les plus impressionnants dans leurs produits de consommation. Par exemple, Bing de Microsoft a récemment annoncé une extension de son service d’IA alimenté par GPT-4, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches visuelles basées sur des images.

Google, quant à lui, cherche à défier l’IA préexistante, et non à s’y associer.

Google travaille avec l’IA depuis 2011, mais a pris du retard par rapport à la concurrence. Toutefois, le prochain modèle d’IA interne de Google DeepMind, appelé Gemini, pourrait éclipser les capacités de ChatGPT. Google est tellement déterminé à le faire décoller qu’il a fait appel à son cofondateur Sergey Brin.

En 2019, Sergey Brin a quitté son poste au sein de la société mère de Google, Alphabet Inc. Mais, il est revenu dans le jeu après la sortie de ChatGPT. Un récent rapport a révélé que Brin est plus impliqué que jamais pour faire fonctionner Gemini de Google.

Google prend encore plus au sérieux ses efforts en matière d’IA

Le Wall Street Journal a rapporté que Brin se rendait de plus en plus souvent au siège de Google à Mountain View, en Californie, pour aider les développeurs travaillant sur le modèle Gemini. Les initiés notent que, bien qu’il ait assisté à des réunions et à d’autres événements liés à l’IA depuis la fin de l’année dernière, ses fréquentes visites au bureau sont nouvelles.

Brin aurait donné des conseils sur des questions techniques à l’équipe chargée de l’IA. Il a également tenu des discussions hebdomadaires sur le développement de l’IA. Le WSJ a également indiqué que le PDG Sundar Pichai approuvait la nouvelle approche pratique de Brin. Les chercheurs de l’équipe ont également trouvé son implication utile. Cela dit, il n’a actuellement aucun rôle officiel dans l’entreprise, si ce n’est celui de membre du conseil d’administration et de cofondateur.

Le retour de Brin montre à quel point Google veut performer et est déterminé à faire décoller ses projets d’intelligence artificielle. Selon les rapports, le nouveau modèle Gemini sera disponible dans le courant de l’année. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous verrons s’il surpasse le ChatGPT comme Google l’a promis.