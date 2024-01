Google en 2024 : priorité à l’IA et à la réduction des coûts selon Sundar Pichai

Dans un récent mémo à l’échelle de l’entreprise relayé par The Verge, Sundar Pichai, PDG de Google, a présenté les objectifs ambitieux du géant technologique pour 2024, en mettant l’accent non seulement sur l’intelligence artificielle, mais aussi sur les efforts de réduction des coûts.

Bien que l’économie ait commencé à montrer des signes de reprise, il est clair que Google veut encore examiner ses dépenses. L’objectif final de Pichai (sur 7) était d’« améliorer la vélocité, l’efficacité et la productivité de l’entreprise, et de réaliser des économies durables », ce qui a fait craindre à de nombreux employés de Google de perdre leur emploi.

Au premier rang des priorités de Google figure la fourniture de « l’IA la plus avancée, la plus sûre et la plus responsable du monde ». L’entreprise a récemment dévoilé quelques-uns de ses propres modèles Gemini, qui sont considérés comme une véritable menace pour les derniers modèles GPT d’OpenAI.

Le deuxième objectif de l’entreprise — « améliorer les connaissances, l’apprentissage, la créativité et la productivité » — semble viser ses employés. Les employés du savoir et de la technologie ont fait l’objet de nombreuses études au cours des derniers mois, qui indiquent toutes une baisse de la productivité et de l’efficacité.

Parmi les autres objectifs de l’entreprise décrits dans l’annonce, citons « Construire les plateformes et les appareils informatiques personnels les plus utiles ; permettre aux organisations et aux développeurs d’innover sur Google Cloud ; fournir les produits et les plateformes les plus fiables au monde ; et construire un Google extraordinaire pour les Googlers et le monde entier ».

Des licenciements à prévoir ?

Bien qu’ambitieux, les projets de Google pour 2024 sont relativement vagues et couvrent de nombreux domaines, notamment les clients professionnels, les consommateurs en général et les employés de l’entreprise, ce qui pourrait rendre difficile pour l’entreprise de prouver qu’elle a atteint l’un de ces objectifs l’année prochaine.

L’absence d’informations définitives remet également en question la sécurité des emplois des Googlers.

Plus d’un millier de Googlers ont déjà perdu leur emploi au cours des trois premières semaines de janvier, une série de licenciements étant étroitement liée au déploiement de l’intelligence artificielle par l’entreprise.