Les résultats d’Alphabet dépassent les attentes, mais les actions pâtissent d’une prévision manquée

Constamment surveillée par le ministère de la Justice, Alphabet, la société mère de Google, vient de publier ses chiffres pour le quatrième trimestre et ceux-ci sont également examinés, mais par Wall Street.

Les recettes du quatrième trimestre de Alphabet ont augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 86,31 milliards de dollars, contre 76,05 milliards de dollars déclarés au cours du même trimestre en 2022. Pour l’ensemble de l’année 2023, l’entreprise a encaissé 307,39 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport aux 282,84 milliards de dollars qu’elle avait générés en 2022. Les revenus de Google Search ont augmenté de 12,7 % pour atteindre 48,02 milliards de dollars, tandis que les revenus de YouTube ont fait encore mieux avec une augmentation de 15,5 % pour atteindre 9,20 milliards de dollars. La publicité globale sur Google a atteint 65,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 11 % sur une base annuelle.

Les abonnements, les plateformes et les appareils (qui comprennent Android, les smartphones Pixel, les tablettes, les smartwatches et les écouteurs sans fil) ont rapporté 10,79 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 22,7 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Cela suggère que les ventes de Pixel se sont très bien comportées au cours du quatrième trimestre, qui comprenait la sortie de la série Pixel 8.

Les services cloud de Google ont connu un trimestre solide avec un chiffre d’affaires de 9,19 milliards de dollars, soit une augmentation de 25,7 %. Et, le trafic en ligne a coûté 8,2 % de plus à Google, l’entreprise ayant dépensé 13,99 milliards de dollars au cours du trimestre pour les coûts d’acquisition du trafic. Le nombre d’employés d’Alphabet a diminué de 4,1 %, passant de 190 234 à 182 502 au cours du même trimestre en 2023.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la vigueur continue du secteur de la recherche et de la contribution croissante de YouTube et de l’informatique dématérialisée. Chacun d’entre eux bénéficie déjà de nos investissements et de nos innovations en matière d’IA. Alors que nous entrons dans l’ère Gemini, le meilleur reste à venir ». Gemini de Google est sa famille de grands modèles linguistiques multimodaux, composée de Gemini Ultra, Gemini Pro et Gemini Nano. Ils fonctionnent avec du texte, des images, du son, des vidéos et du code.

Un petit couac

Le revenu net s’est élevé à 20,89 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre, soit une augmentation de 52 % d’une année sur l’autre. De même, le bénéfice par action a augmenté de 56,2 % pour atteindre 1,64 dollar, contre 1,05 dollar déclaré pour le quatrième trimestre 2022. Pour l’ensemble de l’année 2023, Alphabet a réalisé un bénéfice net de 73,80 milliards de dollars, en hausse de 23,05 %. Le bénéfice par action pour l’ensemble de l’année 2023 a augmenté de 27,2 % pour atteindre 5,80 dollars par action. Le rapport sur les bénéfices semblait excellent, à l’exception d’un élément qui a incité les investisseurs à se débarrasser de leurs actions Alphabet.

Wall Street s’attendait à ce que les recettes publicitaires de Google au quatrième trimestre s’élèvent à 65,8 milliards de dollars au lieu des 65,52 milliards de dollars annoncés ; cette seule erreur a suffi à faire chuter les actions. Après la publication du rapport, les actions Alphabet ont perdu 8,54 dollars, soit 5,58 %, pour s’établir à 144,51 dollars.