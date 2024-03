Kobo Clara et Libra se parent de couleurs : Une nouvelle ère pour les e-books !

Les écrans couleur de E Ink apparaissent dans les liseuses depuis quelques années, mais la plupart des appareils qui ont utilisé la technologie d’affichage couleur de la société étaient des entreprises de niche, comme Onyx, Bigme et PocketBook.

Aujourd’hui, il semble que Kobo ait l’intention d’entrer sur le marché. Geared, membre du forum Mobileread, a récemment repéré des listes de produits pour plusieurs liseuses Kobo avec des écrans couleur, et comme le souligne eBook Reader, les numéros de modèles correspondent à des appareils qui sont récemment passés par le site Web de la FCC.

Pour ceux qui l’ignorent, Kobo est une société basée à Toronto, filiale du géant japonais de la vente au détail Rakuten. Elle exploite une boutique de livres électroniques et de livres audio, propose des applications mobiles et de bureau et vend une gamme de lecteurs de livres électroniques.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur les nouvelles liseuses de couleur de la société, nous pouvons faire quelques suppositions basées sur leurs noms : Kobo Libra Color et Kobo Clara Color.

La gamme actuelle de liseuses électroniques de Kobo avec des écrans noirs et blancs comprend le Kobo Clara 2E à 149,99 euros, doté d’un écran tactile E Ink Carta 1200 de 6 pouces, d’un éclairage frontal réglable, d’une capacité de stockage de 16 Go et d’un boîtier étanche. Le Kobo Libra 2, quant à elle, est une liseuse à 199 euros doté d’un écran tactile E Ink Carta 1200 de 7 pouces, d’une capacité de stockage de 32 Go et de boutons physiques de rotation des pages d’un côté, ainsi que de la prise en charge de la rotation de l’écran, ce qui vous permet de lire en mode portrait ou paysage.

Des modèles existants en mode couleur ?

Il y a fort à parier que les versions couleur de ces appareils conserveront les mêmes caractéristiques de base, tout en prenant en charge jusqu’à 4096 couleurs au lieu de 16 nuances de gris. Cependant , il est probable qu’elles coûteront plus cher. Les écrans couleur E Ink ont tendance à faire des compromis.

Ils conservent de nombreux éléments qui font la spécificité des écrans E Ink, notamment leurs affichages à contraste élevé et à faible consommation d’énergie, qui sont facilement visibles en plein soleil et ne consomment de l’énergie que lorsque l’image à l’écran change. Mais comme la technologie d’affichage couleur Kaleido d’E Ink fonctionne par superposition d’un filtre couleur sur un écran noir et blanc, la résolution est généralement sacrifiée lors de la visualisation d’un contenu couleur.

Ainsi, un écran capable d’afficher 300 pixels par pouce en noir et blanc peut n’afficher que 150 pixels par pouce (ou moins) en couleur, selon la génération d’E Ink Kaleido utilisée par Kobo.

Une vraie attente du marché

Et, comme pour tous les écrans E Ink, les taux de rafraîchissement ont tendance à être beaucoup, beaucoup plus faibles que ceux des écrans LCD ou AMOLED. Ainsi, même si la couleur peut apporter plus de détails aux images des livres électroniques, des sites Web, des bandes dessinées et des magazines numériques, vous ne voudrez probablement pas regarder des vidéos ou jouer à des jeux sur ces futurs lecteurs électroniques.

D’après les listes de revendeurs, la Kobo Clara Color pourrait se vendre à 131 £ au Royaume-Uni, tandis que la Kobo Libra Color serait proposée à 194 £.