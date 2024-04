Kobo Libra et Clara Colour : Une nouvelle ère pour les liseuses en couleur

Kobo vient de lancer quelques liseuses qui pourraient vous intéresser. Ce n’est pas pour rien que la plupart des liseuses ne sont pas équipées d’écrans couleur. La plupart des livres ne sont que du texte avec un minimum d’images, de sorte que vous ne remarquerez pas si une liseuse est équipée d’un écran monochrome ou couleur, à moins qu’il n’y ait de véritables illustrations à l’intérieur du livre électronique.

Toutefois, si vous souhaitez bénéficier d’une expérience plus complète et plus riche pour apprécier les livres plus colorés, quelques options s’offrent à vous.

En effet, Kobo vient de lancer ses premières liseuses en couleur, la Kobo Libra Colour et la Kobo Clara Colour, s’éloignant ainsi de l’expérience de lecture numérique traditionnelle en noir et blanc.

Les nouvelles liseuses sont dotées d’un écran couleur à encre électronique Kaleido 3 « optimisé par Kobo », offrant une palette subtile tout en conservant les avantages de la technologie de l’encre électronique. La Kobo Libra Colour est dotée d’un écran de 7 pouces et d’une capacité de stockage de 32 Go, ainsi que d’un design ergonomique pour une lecture confortable. Les Kobo Clara Colour et Kobo Clara BW, quant à elles, sont dotées d’un écran de 6 pouces et d’une capacité de stockage de 16 Go.

Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour : nouveau marché de niche

Les liseuses équipées d’un écran couleur à encre électronique constituent un segment en pleine expansion. Nous n’avons pas encore vu de Kindle d’Amazon doté d’un écran couleur à encre électronique, mais d’autres entreprises ont lancé leurs propres produits, de sorte que ce n’est qu’une question de temps. Kobo n’est que le dernier en date à avoir pris le train en marche.

Les deux modèles sont dotés d’une grande capacité de stockage, d’une longue autonomie, d’un accès à la librairie Kobo.com et de l’intégration de OverDrive pour emprunter les livres de la bibliothèque. Ils prennent également en charge la technologie sans fil Bluetooth® pour l’écoute des livres audio Kobo. La Kobo Libra Colour prend en charge les fonctions de stylet pour la tenue d’un journal et la prise de notes, avec écriture manuscrite en couleur et surlignage. Les appareils sont entièrement étanches et dotés de la fonction ComfortLight Pro qui réduit la lumière bleue, garantissant ainsi une expérience de lecture confortable, même pendant les séances nocturnes.

Prix et disponibilité

Le modèle phare Kobo Libra Colour sera disponible au prix de 229,99 euros. La Kobo Clara Colour coûtera 159,99 euros, tandis que la Kobo Clara BW (avec un écran monochrome) sera proposée à un prix inférieur, à savoir 139,99 euros.

Elles seront disponibles en boutique à partir du 30 avril, alors n’oubliez pas de les surveiller chez le revendeur de votre choix.