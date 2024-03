Huawei vs Samsung : Un changement de garde dans le monde des smartphones pliables

Il y a de fortes chances que si je vous demandais de nommer l’entreprise qui est le premier fabricant de smartphones pliables au monde, vous sauriez qu’il s’agit de Samsung. Depuis que la société a sorti le Galaxy Fold en 2019 et ajouté le Galaxy Z Flip l’année suivante, Samsung a été le roi des smartphones pliables.

Mais selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), un nouveau nom devrait prendre le relais du géant sud coréen au cours du trimestre actuel et il a lui aussi été l’un des premiers à sortir un smartphone pliable. Il s’agit de Huawei.

Tout d’abord, récapitulons le quatrième trimestre 2023. De début octobre à fin décembre, 4,2 millions de smartphones pliables ont été expédiés, ce qui constitue le quatrième total trimestriel le plus élevé à ce jour. Samsung a continué à dominer le marché des smartphones pliables au cours du quatrième trimestre 2023, même si le nombre d’unités Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 vendues par les revendeurs a été inférieur aux prévisions. Huawei et son ancienne sous-unité Honor ont gagné des parts de marché au cours de la période.

Samsung est à l’origine de 4 des 10 modèles pliables les plus vendus au cours des 3 derniers mois de l’année dernière. OPPO et Honor ont chacun deux de leurs smartphones pliables sur la liste, tandis que Huawei et Xiaomi ont chacun placé un modèle dans le top 10. La liste est menée par le Galaxy Z Flip 5, suivi du Huawei Mate X4. Le reste du classement comprend le Honor Magic Vs2, le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le OPPO Find N3 Flip.

L’ascension de Huawei à la première place aura lieu à la fois au premier et au deuxième trimestre 2024 selon DSCC et sera menée par les ventes du Mate X5 et du Pocket 2. Samsung ne proposera pas sa nouvelle génération de smartphones pliables avant le troisième trimestre, lorsque nous nous attendons à voir le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6 dévoilés et commercialisés.

Huawei et Honor, deux vainqueurs ?

DSCC s’attend à ce que Huawei et Honor augmentent leurs parts du marché des smartphones pliables cette année, tandis que OPPO et Vivo devraient perdre des parts de marché, car aucun des deux fabricants ne prévoit de rafraîchir ses modèles pliables à clapet en raison de problèmes de prix et de demande en Chine.

Néanmoins, selon DSCC, les appareils pliables à clapet devraient augmenter leur part globale du marché des appareils pliables cette année. Huawei devrait livrer deux nouveaux appareils pliables à clapet cette année et des modèles rafraîchis sont attendus de Honor, Motorola et Samsung.

Pour l’actuel premier trimestre 2024, DSCC prévoit que le marché mondial des smartphones pliables augmentera de 105 % d’une année sur l’autre.