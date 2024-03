Galaxy S25 : Vers un nouvel horizon photographique avec Sony

Alors que la nouvelle génération du Samsung Galaxy S25 est en cours de préparation derrière des portes closes, des rumeurs circulent selon lesquelles Samsung pourrait changer sa caméra en faveur de Sony. Actuellement, Samsung utilise en grande partie ses propres capteurs photo dans ses smartphones Galaxy, mais une récente initiative de Sony est censée relier les deux.

L’entreprise prévoit d’importer en Corée des plaquettes de capteurs d’images fabriquées au Japon, où elles seront ensuite transformées en puces individuelles lors du post-traitement. Selon des initiés, la raison en est que le conglomérat japonais peut étendre et renforcer les capteurs d’images fournis à Samsung Electronics.

Samsung étant basé en Corée du Sud, cette initiative permettra à Sony de se rapprocher de son client préféré.

Cette décision intervient alors que la division System LSI de Samsung, qui fabrique les capteurs photo sous la marque ISOCELL, a connu quelques difficultés. L’année dernière, Business Korea a rapporté des sources indiquant que la division fonderie de l’entreprise Electronics, y compris la division System LSI, avait enregistré une perte d’exploitation de 710 milliards de KRW au cours du deuxième trimestre de l’année. Les pertes totales de la division fonderie pour le premier semestre 2023 s’élèveraient à près de 1 000 milliards de KRW.

Bien que l’utilisation de Sony n’ait pas encore été officiellement confirmée, les rumeurs continuent de circuler. Sur X, l’utilisateur @Tech_Reve a tweeté une fuite datant de décembre : « Grande nouvelle : Les S25 et S25+ n’utiliseront plus le terrible capteur GN3, mais le capteur d’image de Sony. Je suis très heureux ! ».

Great news: The S25 and S25+ will no longer use the dreadful GN3 sensor; instead, they will feature Sony’s image sensor. I’m very happy! https://t.co/P6pxMEmyMl

— Revegnus (@Tech_Reve) December 3, 2023