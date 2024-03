Révélations sur la PlayStation 5 Pro : date, prix et spécifications !

Après le lancement de la PlayStation 5 Slim en novembre 2023, les fans de consoles n’ont pas perdu de temps pour échanger des rumeurs sur une éventuelle PlayStation 5 Pro qui serait prévue pour cette année.

Comme son nom l’indique, la PS5 Slim était une console plus petite et plus légère qui n’en était pas moins puissante, offrant un espace de stockage plus important et un lecteur de disque amovible. Cependant, ce n’est rien comparé à la puissance potentielle de la rumeur PS5 Pro.

Sur la base de ce que nous savons à ce jour, voici un aperçu de la date de sortie de la PlayStation 5 Pro, de ses caractéristiques techniques et de son prix éventuel.

Quelle est la date de sortie de la PlayStation 5 Pro ?

Il n’existe pas de date de sortie précise pour la PlayStation 5 Pro, principalement parce que Sony ne l’a pas encore officiellement dévoilée, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire des suppositions éclairées. La plupart des initiés de la technologie du jeu semblent s’accorder sur le fait que la date approximative de sortie est septembre 2024, comme le rapporte Hypebeast, ou au moins dans la seconde moitié de l’année.

« Il semble y avoir un large consensus dans l’industrie du jeu sur le fait que Sony prépare effectivement le lancement d’une PS5 Pro au cours du second semestre 2024 », a déclaré Serkan Toto, PDG de Kantan Games, société de conseil en jeux basée à Tokyo, à CNBC le 20 février.

Cela correspondrait logiquement à la sortie prévue de Grand Theft Auto 6 en 2025. Sony voudra certainement une console tape-à-l’œil pour accompagner le jeu sans doute le plus attendu de la décennie. Quoi de mieux qu’une mise à jour de sa dernière version de la PlayStation ?

Quel est le prix de la PS5 Pro ?

Tout comme la date de sortie, la plupart des discussions autour du potentiel prix de la PlayStation 5 Pro sont spéculatives. Cependant, ce n’est pas la première fois que Sony sort une console Pro après une version Slim. C’est ce que l’entreprise a fait en 2016 avec la PlayStation 4 Pro.

À l’époque, la console Pro coûtait 50 euros (399 euros) de plus que la version Slim. Selon cette logique, on pourrait s’attendre à ce que la PlayStation 5 Pro coûte environ 599,99 euros si l’on augmente simplement le prix de 449,99 euros de la Slim. Cependant, les consoles, en général, étaient moins chères en 2016. Pour une console de 2024, il est possible que la console soit encore plus chère, dépassant les 600 euros.

Sony pourrait également augmenter le prix de la PS5 Slim, en ramenant le prix de la PS5 de base à 449 euros pour la version sans disque et à 549 euros pour la version à disque. En ajoutant 50 euros pour la PS5 Pro, le prix se situerait aux alentours de 600 euros.

Bien sûr, nous n’aurons aucune certitude tant que Sony n’aura pas fait de révélation officielle. Cependant, cela vous donne une idée approximative de ce qu’il faut s’attendre à payer pour la rumeur de console.

Quelles sont les spécifications de la PlayStation 5 Pro ?

Les spécifications sont un domaine où les rumeurs de l’industrie sont plus nombreuses. Le terme « Pro » dans PlayStation 5 Pro signifie qu’il faut s’attendre à une puissance digne d’une bête. Selon des sources industrielles via la chaîne YouTube RedGamingTech, la PlayStation 5 Pro sera équipée d’un processeur Zen 2 à 8 cœurs (cadencé à 4 GHz), d’un GPU RDNA 3 à 2,8 GHz et de 16 Go de mémoire GDDR6 à 18 000 MT/s avec une bande passante de 587 Go/s.

Il s’agit d’une mise à niveau assez importante par rapport au Slim, qui dispose d’un AMD Zen 2 custom à huit cœurs à 3,5 GHz et d’un AMD RDNA 2 à 2,23 GHz, bien que les caractéristiques de la mémoire soient les mêmes. Dans l’ensemble, il s’agirait d’une augmentation décente des performances.

Tom Henderson, spécialiste des jeux vidéo, a écrit sur Key to Gaming qu’il avait entendu dire que la nouvelle console « [viserait] des FPS améliorés et constants en résolution 4K » et « un nouveau “mode performance” pour la résolution 8K, ainsi qu’un ray tracing accéléré ».

À l’heure actuelle, aucun jeu ne prend en charge la résolution 8K, mais cela marquerait la poursuite de la préparation de Sony à l’avenir pour que cela devienne la norme, ce qui a commencé avec la PS5 de base.

Hypebeast rapporte également que la PS5 Pro sera équipée d’une technologie de type Deep Learning Super Sampling (DLSS) développée en interne par Sony. Développé par Nvidia, DLSS fait référence à une famille de technologies d’amélioration d’image et d’upscaling en temps réel et à apprentissage profond qui offre un autre niveau de qualité visuelle, uniquement disponible via la gamme de cartes graphiques RTX de Nvidia. Avec le lancement de la PlayStation 5 Pro, il semble que Sony pourrait proposer sa propre technologie propriétaire pour rivaliser avec celle de son concurrent.

Concrètement, ces innovations technologiques devraient permettre aux joueurs de la PS5 Pro de profiter d’une expérience plus claire et plus rapide. Une mémoire et un processeur plus rapides réduiraient les temps de chargement lents dont se plaignent de nombreux détracteurs de la PS5. Les jeux pourraient se charger presque instantanément, ce qui permettrait peut-être à la PS5 Pro de copier une fonction de la Xbox Series X|S connue sous le nom de « Quick Resume » (reprise rapide). Cette console permet de suspendre plusieurs jeux à la fois, de sorte que les joueurs peuvent rapidement passer d’un jeu à l’autre, en revenant directement à l’endroit où ils se sont arrêtés plutôt que de cliquer sur l’écran de démarrage traditionnel.