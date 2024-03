Optimisation de Threads : sauvegardez vos brouillons et prenez des photos

Optimisation de Threads: sauvegardez vos brouillons et prenez des photos

Après un test de deux semaines, Threads déploie officiellement la possibilité pour ses utilisateurs de sauvegarder les brouillons de leurs publications. Il s’agit de l’une des nombreuses fonctionnalités que l’application a mises en place coup sur coup après avoir été testée pendant environ 2 semaines auprès d’un groupe d’utilisateurs sélectionnés.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs publications en tant que brouillons et d’y revenir plus tard, ce qui facilite la planification et l’organisation de leur contenu. Pour enregistrer un brouillon, il suffit de glisser vers le bas ou de toucher « Annuler », puis « Enregistrer le brouillon » dans le message que vous êtes en train de rédiger. Pour revenir ultérieurement sur votre brouillon, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de composition. En outre, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton de composition pour publier un nouveau message sans effacer votre brouillon.

Publié par @threads Voir dans Threads

Publié par @threads Voir dans Threads

Publié par @threads Voir dans Threads

Sachez qu’à l’heure actuelle, chaque utilisateur ne peut rédiger qu’un seul brouillon et qu’il n’est pas possible d’enregistrer un brouillon dans une réponse. Il est donc préférable de sauvegarder les réponses longues dans une application de notes avant d’effacer votre message.

En plus des brouillons, Threads déploie officiellement la possibilité de prendre une photo directement depuis l’application. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton de composition, puis sur la nouvelle icône de l’appareil photo. Il s’agit d’une autre fonctionnalité qui était activement testée et qui fait désormais partie intégrante de l’application.

Threads continue d’écouter les commentaires des utilisateurs et d’apporter des améliorations en fonction de leurs préférences. Jusqu’à présent, il est tout à fait clair que Meta a fait de l’engagement de Thread à améliorer l’expérience de l’utilisateur une priorité. J’ai hâte de voir quelle sera la prochaine fonctionnalité déployée et comment elle sera mise en œuvre.