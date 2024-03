Xiaomi 15 Pro : L’avenir des smartphones sans bords

Xiaomi, après le lancement mondial de ses derniers modèles Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra, fait déjà parler de lui avec les rumeurs entourant la prochaine génération, le Xiaomi 15.

Selon les dernières fuites rapportées par un informateur sur X et relayées par Android Headlines, le Xiaomi 15 Pro pourrait redéfinir les standards du marché avec des bordures extrêmement fines de seulement 0,6 mm, promettant ainsi une expérience visuelle sans précédent.

Xiaomi 15 Pro rumors:

– Rear camera setup: OV50K + JN1 + OV50B, with periscope

– Ultrasonic fingerprint

– Satellite communication

– .6mm bezel

– Releasing in October — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) March 4, 2024

Ce design innovant placerait le Xiaomi 15 Pro en tête de la compétition, dépassant même les récents iPhone 15 et Galaxy S24 en termes de finesse des bords, et offrirait une immersion visuelle totale rarement vue jusqu’à présent. De plus, le dispositif intégrerait un capteur d’empreintes digitales ultrasonique, une technologie plus évoluée et sécurisée par rapport aux scanners optiques utilisés dans le Xiaomi 14 Pro.

La rumeur évoque également des avancées significatives en matière de photographie, avec la potentielle inclusion d’un objectif à zoom périscope, permettant des agrandissements impressionnants sans compromettre la finesse du téléphone. Cette technologie, qui utilise un système de miroirs ou de prismes, permet d’obtenir un zoom puissant tout en maintenant un design élancé.

Un lancement avec le Snapdragon 8 Gen 4

En outre, le Xiaomi 15 Pro pourrait incorporer la communication par satellite, une fonctionnalité naissante dans le secteur des smartphones qui promet de révolutionner la manière dont nous communiquons, surtout dans les zones isolées sans couverture réseau traditionnelle.

Prévu pour être dévoilé en octobre de cette année, le Xiaomi 15 Pro pourrait être l’un des premiers smartphones à embarquer le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, attendu lui aussi pour le même mois, consolidant ainsi sa position de leader technologique.