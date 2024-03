Chrome et Edge disent adieu aux cookies tiers: vers un Web plus confidentiel

Google est en train de supprimer la prise en charge des cookies de tiers dans son navigateur Chrome, après avoir mis en place le « Privacy Sandbox » en remplacement partiel. Microsoft a annoncé qu’elle commencerait également à bloquer les cookies tiers dans son navigateur Web, Edge.

Les cookies de suivi tiers sont un moyen de stocker des données sur les sites Web depuis des décennies, mais ils posent de nombreux problèmes de confidentialité. C’est pourquoi Firefox a commencé à les bloquer par défaut en 2022. Google a passé plusieurs années à développer une solution de remplacement qui soit au moins un peu plus respectueuse de la vie privée, et le résultat final a été l’API Privacy Sandbox.

Maintenant que l’API Privacy Sandbox est entièrement déployée, Google désactive progressivement les cookies tiers dans Chrome, en commençant par 1 % des utilisateurs en janvier dernier.

Le navigateur Edge de Microsoft a pour l’essentiel suivi l’exemple de Google en ce qui concerne les technologies Web et les extensions de navigateur — après tout, il est basé sur Chrome. Microsoft a annoncé aujourd’hui dans un article de blog qu’il commencerait également à désactiver les cookies tiers, bien qu’un calendrier complet n’ait pas été révélé.

Microsoft a déclaré : « Microsoft Edge commencera à expérimenter la dépréciation des cookies tiers dans les mois à venir, en ciblant moins de 1 % des utilisateurs d’appareils non gérés, et continuera tout au long de 2024. Cela nous permettra de mesurer et d’évaluer les différents impacts pour les clients et les partenaires, et d’encourager l’écosystème à se préparer de manière proactive à la suppression éventuelle ».

Une méthode différente du Privacy Sandbox

Il est intéressant de noter que Microsoft n’adopte pas la même technologie Privacy Sandbox que Chrome pour remplacer les cookies de suivi. Au lieu de cela, l’entreprise propose une nouvelle Ad Selection API, qui ne sera même pas disponible pour les sites à tester avant la seconde moitié de 2024. L’objectif reste à peu près le même que celui de la technologie de Google : permettre aux publicités sur le web de fonctionner tout en protégeant au moins un peu la vie privée des utilisateurs.

Vous pouvez déjà désactiver les cookies tiers dans les paramètres de Edge, mais ce n’est pas le comportement par défaut, et ce paramètre désactive également tous les autres types de stockage intersites. La prochaine mise à jour désactivera les cookies tiers, mais conservera les autres types de stockage intersites (tels que les cookies explicitement partitionnés), à moins que vous ne désactiviez l’interrupteur des paramètres qui permet de tout désactiver.