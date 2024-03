7 nouveaux titres confirmés pour le Xbox Game Pass en mars

Les joueurs bénéficieront de l’ajout de plusieurs titres phares au Xbox Game Pass pour mars 2024. Les nouveaux arrivants comprendront Warhammer 40 000 Boltgun, Bob l’éponge SquarePants et MLB The Show 24, reflétant ainsi l’éventail des genres qui seront améliorés sur le service Xbox.

Comme l’a confirmé Microsoft, la première vague de nouveaux jeux apporte 7 nouveaux venus sur la plateforme, avec la possibilité d’en ajouter d’autres.

The next wave of Xbox Game Pass games is absolutely STACKED!

-Warhammer 40K Boltgun (I’ve been wanting to try this!)

-Control Ultimate Edition

-SpongeBob BFBB Rehydrated

-Lightyear Frontier (day 1!)

-MLB The Show 24 (day 1!)

Maybe XGP’s best “wave” ever?https://t.co/S0PaP2wiJ7

— Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) March 5, 2024