Huawei surpasse Apple en Chine : Le triomphe du Mate 60 5G

Les consommateurs du plus grand marché de smartphones au monde, la Chine, ont marqué une nette préférence durant les 6 premières semaines de 2024, avec une baisse notable des ventes d’iPhone, chutant de 24 % par rapport à l’année précédente.

Selon Counterpoint Research, cette baisse considérable s’explique par un mois de janvier 2023 exceptionnellement fort et une concurrence accrue. Huawei, en particulier, connaît un regain spectaculaire grâce à son impressionnante série Mate 60.

Lancée en août dernier, la série Mate 60 de Huawei est équipée du premier chipset Kirin 5G de la marque depuis 2020, contournant ainsi les restrictions d’exportation américaine qui empêchaient la livraison de puces de pointe à Huawei. Ces contraintes avaient obligé Huawei à s’équiper en puces Snapdragon modifiées pour ses précédents modèles phares, excluant la compatibilité 5G.

En conséquence, les précédentes gammes phares de Huawei, comme le P50, le Mate 50 et le P60, étaient alimentées par des puces Snapdragon que Huawei avait reçues une licence pour obtenir ; cependant, ces puces ont été modifiées de manière à ne pas fonctionner avec les réseaux 5G.

L’introduction du Mate 60 5G a donc créé un véritable engouement, propulsant les ventes de Huawei de 64 % par rapport à l’année précédente. La part de marché de Huawei a grimpé en flèche, atteignant 17 % et se positionnant juste derrière Vivo, qui domine le marché avec 18 % malgré une baisse de 15 % de ses ventes.

Apple en 3e position

Apple, quant à elle, se retrouve en troisième position, ex aequo avec Honor, chacun détenant 16 % du marché chinois. Par contre, Xiaomi et OPPO ont également subi des baisses de ventes, occupant respectivement la 5e et la 6e place sur le marché.

La Chine est le plus grand marché de smartphones au monde, suivie de l’Inde en deuxième position et des États-Unis en troisième position.