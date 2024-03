ChatGPT d’OpenAI dispose désormais d’une fonction de lecture à haute voix multilingue

OpenAI a annoncé que populaire outil ChatGPT peut désormais lire à haute voix à ses utilisateurs. La fonction du même nom peut réciter les réponses dans l’une des cinq options vocales. La lecture à haute voix est accessible depuis la version Web de ChatGPT ainsi que les applications ChatGPT pour iOS et Android.

La nouvelle fonctionnalité est disponible en 37 langues et peut détecter automatiquement la langue du texte qu’elle lit. Pour l’instant, l’option est disponible pour les utilisateurs de GPT-4 et GPT-3.5.

OpenAI a annoncé cette fonctionnalité dans un post sur X : « ChatGPT peut maintenant vous lire les réponses. Sur iOS ou Android, appuyez sur le message et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur “Lire à voix haute”. Nous avons également commencé à déployer cette fonctionnalité sur le Web — cliquez sur le bouton “Lire à voix haute” sous le message ».

ChatGPT can now read responses to you.

On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web—click the “Read Aloud” button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG

—OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024