Google étend l’application Privacy Sandbox à tous les utilisateurs de Chrome

Google a annoncé que son « Privacy Sandbox » pour le Web est désormais disponible pour la majorité des utilisateurs de Chrome. Cette initiative vise à améliorer la confidentialité en ligne tout en veillant à ce que l’accès aux informations reste intact.

Introduit en 2019, Privacy Sandbox a évolué grâce à la collaboration de diverses parties prenantes, notamment les éditeurs, les développeurs et les consommateurs. L’objectif est de trouver des alternatives préservant la vie privée aux cookies tiers, en luttant contre les tactiques invasives telles que les empreintes digitales.

Google a introduit de nouveaux contrôles de confidentialité des publicités dans Chrome, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences publicitaires. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs préférences en matière d’annonces, activer des API de pertinence et de mesures spécifiques, et plus encore, en visitant Paramètres > Confidentialité et sécurité > Contrôles de confidentialité des annonces dans Chrome.

Google salue la collaboration de l’ensemble du secteur qui a rendu cette étape possible. Il insiste sur le travail en cours pour améliorer la confidentialité des publicités sur le Web.

Préparation à l’abandon des cookies

Les technologies Privacy Sandbox sont désormais stables et peuvent être utilisées à grande échelle. Les entreprises peuvent intégrer ces technologies dans leurs solutions et évaluer leur état de préparation en vue de la suppression des cookies tiers prévue dans Chrome d’ici le second semestre 2024.

À partir du quatrième trimestre 2023, Google permettra à l’industrie de simuler les effets de la suppression des cookies tiers. Au premier trimestre 2024, Google désactivera les cookies tiers pour 1 % des utilisateurs de Chrome afin d’évaluer l’efficacité des API Privacy Sandbox.

Google se réjouit de collaborer avec le secteur pendant la période de transition vers l’abandon des cookies tiers, de soutenir l’adoption des API Privacy Sandbox et d’évaluer leur efficacité au moyen de tests à grande échelle.

Disponibilité

Google a annoncé qu’il étendrait progressivement la disponibilité générale de son produit à tous les utilisateurs au cours des prochains mois. Toutefois, dans un premier temps, environ 3 % des utilisateurs ne seront pas affectés par ce changement, afin de pouvoir effectuer des tests A/B adéquats.

Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox, a annoncé ces mises à jour :