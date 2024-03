Microsoft dévoilera la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 le 21 mars

Microsoft prévoit de dévoiler de nouveaux appareils Surface plus tard ce mois-ci, visant spécifiquement les clients professionnels et commerciaux avec le Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6. Zac Bowden, de Windows Central, indique que les appareils pourraient être annoncés le 21 mars et qu’ils pourraient être équipés de puces Intel Core Ultra et Snapdragon X Elite sous le capot, ainsi que de quelques modifications au niveau du design.

L’événement de mars sera centré sur des améliorations mineures des spécifications pour les modèles commerciaux du Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6.

Cependant, un redesign plus conséquent est prévu pour les modèles grand public de ces appareils au printemps. La version grand public du Surface Pro 10 intégrera un écran OLED, tandis que les options de processeurs ARM seront disponibles tant pour le Surface Pro 10 que pour le Surface Laptop 6, promettant une mise à jour du design pour les deux appareils. Nous devrions retrouver une variante avec un CPU Intel Core Ultra traditionnel.

Ce changement de puce ne devrait pas seulement apporter plus de choix comme l’a fait la Surface Pro 9, mais aussi des gains de performance qui peuvent aider les appareils à rivaliser avec ce qu’Apple a accompli avec l’iPad Pro, ainsi qu’avec le nouveau MacBook Pro avec la puce M3.

Les améliorations notables attendues incluent des bordures d’écran plus fines, des coins arrondis, un pavé tactile haptique, ainsi que des ports USB-C et USB-A sur le Surface Laptop 6. Le modèle OLED du Surface Pro 10 devrait comporter une nouvelle caméra frontale ultra-large, un lecteur NFC intégré, et un écran OLED anti-reflet prenant en charge les contenus HDR. Les variantes Intel des deux appareils sont attendues pour avril, suivies des variantes ARM en juin.

L’IA dans le coeur

Microsoft prévoit également d’intégrer la nouvelle touche Copilot dans ces appareils, s’inscrivant dans le cadre d’un effort plus large d’intégration de l’IA dans Windows. Bien que les détails précis des fonctionnalités propulsées par l’IA dans la prochaine mise à jour de Windows 11 restent inconnus, il est probable que Microsoft les présente lors de sa prochaine conférence Build pour les développeurs.

En outre, Microsoft travaille sur une expérience améliorée de Copilot dans Windows 11, ainsi que sur un nouveau concept appelé AI Explorer. Cette fonctionnalité, décrite comme un Copilot avancé, pourrait permettre aux utilisateurs de cataloguer leurs activités sur leur PC, offrant la possibilité de rechercher des moments précis dans une chronologie ou via des commandes en langage naturel, améliorant ainsi l’expérience utilisateur grâce à la puissance de l’IA.