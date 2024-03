4 jobs technologiques susceptibles d’être dominés par l’IA

Bien que l’IA existe depuis un certain temps, ce n’est que récemment que les employés du secteur technologique ont commencé à s’inquiéter des effets négatifs de l’augmentation des tâches.

La plupart des domaines technologiques ont mis en œuvre l’IA dans le but de rationaliser les processus et d’accroître la précision. Tout cela se fait avec un minimum d’intervention humaine.

En règle générale, la puissance des systèmes informatiques modernes facilite les processus complexes qui étaient auparavant réservés aux professionnels humains. Au fur et à mesure que la technologie de l’IA s’améliore, la plupart des emplois technologiques sont susceptibles d’être dominés par l’IA.

Voici quelques emplois technologiques qui seront les plus touchés par l’IA.

1. Codage et développement

Les compétences en matière de codage et de programmation sont très demandées, mais les outils d’IA avancés domineront probablement ces carrières à l’avenir. La plupart des emplois technologiques tels que la science des données, le développement de logiciels, la programmation et le développement Web se prêtent à l’IA. Cela signifie que la technologie peut remplacer une partie ou la plupart des processus impliqués dans le travail.

Certains outils d’IA sont très compétents pour calculer des chiffres avec une précision stupéfiante. L’IA peut donc effectuer des tâches de codage plus rapidement que les humains, ce qui signifie que les entreprises ont besoin de moins de personnel pour mener à bien un projet.

Toutefois, il n’est pas toujours possible d’éliminer la nécessité de recourir à des employés humains pour l’ensemble du processus. Les professionnels avertis peuvent tirer parti des outils d’IA pour améliorer leurs compétences et devenir plus utiles.

2. Graphisme et ingénierie

Si certains emplois exigeant une grande créativité peuvent être difficiles à automatiser, certaines tâches dans le domaine de la conception graphique sont facilement exécutées par des outils d’IA. Ainsi, la fonction de remplissage génératif de Photoshop est un parfait exemple de la manière dont l’IA peut dominer le secteur de la conception graphique. Cet outil permet à toute personne ayant une expérience minimale de l’édition d’effectuer des modifications photoréalistes à l’aide de simples invites.

La conception générative s’appuie sur l’IA pour mener à bien le processus de conception. En règle générale, l’outil aide à la génération d’idées et génère ensuite de nombreuses solutions possibles pour la requête. Quelle que soit la nature de la conception, l’IA travaille selon des paramètres spécifiques pour produire des conceptions réalisables en peu de temps.

3. Analyse de la recherche

L’intelligence artificielle est déjà une tendance puissante dans la recherche et l’analyse des données. Cette technologie est essentielle pour rationaliser le processus et traiter les nouvelles données sans intervention extérieure.

Les ordinateurs modernes dotés de capacités de traitement avancées facilitent l’extrapolation et l’analyse d’ensembles de données complexes. D’autre part, les analystes de recherche jouent un rôle essentiel dans la création du bon message et du bon contenu à des fins de marketing. Toutefois, les outils d’IA peuvent administrer des enquêtes, traiter les données et compiler les informations nécessaires avec plus de précision dans un délai très court.

Si les outils automatisés présentent l’avantage de la rapidité, de l’échelle, de la précision et de la cohérence, les experts humains ont une expérience unique qu’il est difficile de reproduire avec un algorithme. Les chercheurs qui exploitent les outils d’IA peuvent garantir l’efficacité et la pertinence de leur travail.

4. Technologies de la santé

La technologie de la santé est un élément essentiel du système de soins de santé moderne, car elle aide à développer et à fournir des solutions avancées. Les algorithmes d’IA avancés, formés sur un nombre suffisant de données médicales, peuvent surpasser les capacités humaines. La solution technologique peut éliminer les retards et optimiser les coûts des soins de santé. Certains modèles peuvent diagnostiquer avec précision des problèmes de santé des années avant que les symptômes ne se manifestent. En outre, les algorithmes d’IA peuvent déterminer les potentielles réactions aux interventions médicales et personnaliser certains traitements.

Néanmoins, l’adoption de l’IA dans les soins de santé est lente en raison des réglementations et des coûts. Bien que l’IA médicale recèle un énorme potentiel, le remplacement des médecins n’est pas pour tout de suite. La technologie contribuera plutôt à rationaliser la prestation de services dans le secteur médical. Cela signifie que les prestataires de soins de santé ne seront pas surchargés de travail et qu’ils pourront se concentrer sur la fourniture de meilleurs services aux patients.

La révolution fondamentale se produira après l’adoption massive de solutions de diagnostic et de traitement basées sur l’IA. Cela permettra d’éliminer les traitements tardifs et de favoriser la détection précoce et la prévention.

L’intelligence artificielle est un domaine qui évolue rapidement et qui crée une révolution massive dans le secteur technologique. Par conséquent, la future main-d’œuvre n’a d’autre choix que de passer par une transformation similaire pour rester pertinente dans son travail. Si les changements entraînent des perturbations dans les emplois traditionnels, de nouvelles opportunités se présenteront.