OnePlus 13 : révolution photographique à l’horizon

L’actualité autour du OnePlus 13 commence à émerger, bien que le OnePlus 12 n’ait été lancé qu’en décembre dernier. Selon les premières informations, de grandes évolutions sont attendues, notamment en ce qui concerne la caméra.

D’après les révélations relayées par NotebookCheck, des changements significatifs sont prévus tant au niveau du design que de la qualité des caméras. Bien que les détails précis ne soient pas divulgués, il semble que l’aspect distinctif du bloc caméra du OnePlus 12 va être modifié.

La mise au point actuelle concerne particulièrement la caméra principale de 50 mégapixels et la caméra périscope, qui pour le OnePlus 12, intègre un capteur de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x. Il est plausible que le OnePlus 13 puisse hériter de certaines caractéristiques des caméras du OPPO Find X7 Ultra, notamment un nouveau capteur principal de 50 mégapixels et une paire de caméras périscope de 50 mégapixels, l’une offrant un zoom optique 6x, étant donné l’affiliation de OnePlus avec OPPO.

En outre, la source avance que le OnePlus 13 sera équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 4, une évolution naturelle après le Snapdragon 8 Gen 3 du modèle actuel. Si ce smartphone est lancé en décembre, il pourrait être l’un des premiers à disposer de cette puce haut de gamme.

Les premières informations

Il est également mentionné que le OnePlus 13 conserverait un écran 2K, analogue au modèle actuel, et selon une autre source, il intégrerait un capteur d’empreintes ultrasonique, technologie déjà utilisée dans certains smartphones comme le Galaxy S24, réputée pour être plus sécurisée et fiable que les capteurs optiques du OnePlus 12.

Bien que ces informations soient à prendre avec précaution, il semble que le OnePlus 13 pourrait marquer une amélioration significative sur plusieurs aspects. Cependant, étant donné que le design du OnePlus 12 a été très apprécié, OnePlus aura un défi de taille pour surpasser ce design avec leur nouveau modèle.