L’application Proton Mail peut désormais générer des alias d’e-mails

Le service de messagerie axé sur la sécurité, Proton Mail, élargit ses horizons en rendant sa fonctionnalité « Masquer mon e-mail » accessible sur son application de bureau et son interface Web.

Initialement réservée aux utilisateurs de Proton Pass, cette fonction est un pas de plus vers une confidentialité renforcée, permettant de créer des adresses électroniques de substitution pour préserver l’anonymat de votre adresse principale.

Anant Vijay Singh, chef produit Proton Mail, indique : « Votre adresse e-mail est votre identité, c’est votre passeport numérique qui permet d’identifier qui vous êtes en ligne. Si vous utilisez la même adresse e-mail pour chaque service en ligne auquel vous souscrivez, vous mettez toute votre identité en ligne en danger en cas de fuite. Une fois que votre adresse e-mail est dans la nature, vous ne pouvez rien faire pour empêcher qu’elle soit ajoutée aux listes de spam, vendue à des spécialistes du marketing, ou même être utilisée pour des attaques ciblées de spear phishing. C’est pourquoi nous avons intégré les alias Hide-my-email directement dans Proton Mail, ce que même Gmail n’offre pas à ses clients. Nous avons déjà vu l’impact massif que cela a eu pour les utilisateurs de Proton Pass. Désormais, les utilisateurs de Proton Mail peuvent également en bénéficier ».

La divulgation de votre adresse e-mail personnelle peut entraîner divers désagréments, tels que la réception de publicités indésirables, un afflux de spams, ou encore des risques accrus lors de violations de données. C’est là qu’intervient l’utilité des alias e-mail : Proton Mail génère une adresse aléatoire qui redirige les messages vers votre boîte de réception, tout en masquant votre véritable identité numérique.

Si jamais cette adresse proxy devient une source de courriers indésirables, elle peut être désactivée en un clic. Plus important encore, en cas de fuite de données, seuls votre alias et non votre adresse e-mail réelle seront compromis, sécurisant ainsi vos autres comptes et informations personnelles.

L’innovation ne s’arrête pas là : le « Centre de Sécurité » de Proton Mail, nouvel écrin du système Proton Sentinel, offre un suivi des appareils connectés, des adresses IP et des tentatives de connexion. Bien que désactivé par défaut, Sentinel est un atout précieux pour ceux susceptibles d’être ciblés par des cyberattaques, comme les journalistes ou les politiciens.

Axée sur la sécurité

Bien que d’autres services, tels que iCloud et Firefox Relay, proposent également la création d’adresses e-mail proxy, la solution de Proton se distingue par son intégration avec les services Proton Mail et Proton Pass, axés sur la confidentialité. Cependant, l’option d’alias e-mail de Proton nécessite un compte payant, ce qui n’en fait pas l’alternative la moins coûteuse sur le marché.

L’essai de la version gratuite de Proton Mail est encouragé pour ceux qui cherchent à explorer ses fonctionnalités. Pour ceux qui sont convaincus, l’abonnement payant, enrichi de fonctionnalités supplémentaires telles qu’une boîte de réception plus grande et personnalisable, débute à 48 euros par an.

En somme, Proton Mail renforce son engagement envers la confidentialité et la sécurité numérique, offrant à ses utilisateurs des outils avancés pour naviguer sur internet avec assurance et tranquillité d’esprit.