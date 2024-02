Samsung révolutionne le stockage avec sa nouvelle carte microSD SD Express

Samsung a dévoilé sa dernière carte microSD utilisant l’interface SD Express, une première dans l’industrie. Ce produit innovant est le fruit d’une collaboration fructueuse avec un client, qui a débouché sur une solution personnalisée.

Grâce à sa conception efficace et à son micrologiciel spécialisé pour des performances optimales et la gestion de la chaleur, la carte microSD SD Express de Samsung atteint les vitesses des disques SSD, mais dans un format compact. Les traditionnelles cartes microSD sous l’interface UHS-1 étaient limitées à une vitesse de lecture de 104 Mo/s, mais SD Express pousse cette vitesse à 985 Mo/s, un saut qui n’était pas réalisable jusqu’à présent pour les cartes microSD.

La vitesse de lecture séquentielle de la carte microSD SD Express de Samsung atteint 800 Mo/s, ce qui la rend 1,4 x plus rapide que les disques SSD SATA (jusqu’à 560 Mo/s) et plus de 4x plus rapide que les cartes mémoire UHS-1 traditionnelles (jusqu’à 200 Mo/s).

Pour maintenir la stabilité et la fiabilité dans un format réduit, la technologie Dynamic Thermal Guard (DTG) maintient la carte microSD SD Express à une température optimale, même en cas d’utilisation prolongée.

La dernière carte microSD de Samsung, d’une capacité de 1 To, intègre 8 couches de V-NAND de 8e génération à 1 térabit (Tb) dans un format microSD, ce qui permet d’obtenir une solution de grande capacité qui n’était jusqu’à présent réservée qu’aux disques SSD.

Disponibilité

Cette carte microSD de 1 To est soumise à des tests rigoureux pour garantir sa fiabilité dans des conditions exigeantes. Elle présente une résistance à l’eau, une tolérance aux températures extrêmes, une conception anti-chute, une protection contre l’usure et une protection contre l’exposition aux rayons X et au magnétisme.

La carte microSD SD Express Samsung de 256 Go sera commercialisée dans le courant de l’année, tandis que la carte microSD UHS-1 de 1 To devrait être lancée au troisième trimestre de cette année.

Hangu Sohn, vice-président de l’équipe Memory Brand Product Biz de Samsung Electronics, a commenté ce lancement :