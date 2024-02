Droits d’auteur vs IA : OpenAI réplique aux accusations du New York Times

OpenAI a demandé à un juge fédéral de rejeter certaines parties d’un procès sur les droits d’auteur intenté par le New York Times, accusant le journal d’employer des tactiques trompeuses pour générer des preuves mensongères, selon un récent rapport de Reuters.

Le procès, qui porte sur l’utilisation présumée non autorisée du matériel protégé par le droit d’auteur du Times pour entraîner les systèmes d’intelligence artificielle d’OpenAI, dont le populaire ChatGPT, a déclenché un débat animé sur les limites du droit d’auteur et de la technologie de l’intelligence artificielle.

La défense d’OpenAI, exposée dans une récente plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, affirme que le New York Times a enfreint les conditions d’utilisation d’OpenAI en utilisant des “prompts trompeurs” pour forcer l’intelligence artificielle à reproduire le contenu du journal.

OpenAI affirme que cette stratégie a été conçue pour créer des preuves en vue du procès intenté par le New York Times, ce qui porte atteinte à l’intégrité de la procédure judiciaire. La plainte reproche au Times de ne pas avoir respecté ses propres normes journalistiques élevées, suggérant que le journal a engagé une partie externe pour manipuler délibérément les produits d’OpenAI.

Au cœur de cette bataille juridique se trouve la question controversée de savoir si l’entraînement de l’IA sur des documents protégés par des droits d’auteur constitue une utilisation équitable, un principe qui permet une utilisation limitée de documents protégés par des droits d’auteur sans autorisation à des fins telles que les reportages, l’enseignement et la recherche. Les entreprises technologiques, dont OpenAI, soutiennent que l’utilisation par leurs systèmes d’IA de contenus protégés par le droit d’auteur constitue un usage loyal, essentiel au développement de technologies d’IA qui pourraient potentiellement façonner un secteur d’activité de plusieurs milliards de dollars. Cependant, les titulaires de droits d’auteur, dont le New York Times, soutiennent que de telles pratiques portent atteinte à leurs droits d’auteur et profitent indûment de leurs investissements considérables dans le contenu original.

Précédents judiciaires et avenir de l’IA

L’affaire contre OpenAI et son principal soutien financier, Microsoft, s’inscrit dans une tendance plus large de poursuites en matière de droits d’auteur visant les entreprises technologiques à propos des pratiques d’apprentissage de l’IA. Toutefois, les tribunaux n’ont pas encore rendu de verdict clair sur la question de l’usage loyal dans le contexte de l’IA, certaines plaintes pour infraction ayant été rejetées faute de preuves suffisantes que le contenu généré par l’IA ressemblait de près à des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Dans son dossier, OpenAI souligne les difficultés liées à l’utilisation de ChatGPT pour reproduire systématiquement des articles protégés par le droit d’auteur, en faisant valoir que les cas cités par le Times étaient des anomalies résultant d’une manipulation importante. L’entreprise affirme également que les modèles d’IA qui acquièrent des connaissances à partir de diverses sources, y compris des documents protégés par le droit d’auteur, sont inévitables et ne peuvent être empêchés légalement, établissant un parallèle avec les pratiques journalistiques traditionnelles de rediffusion d’informations.

L’issue du procès pourrait avoir de profondes répercussions sur l’avenir du développement de l’IA et sur l’application de la législation sur le droit d’auteur à l’ère numérique. Une décision en faveur d’OpenAI pourrait consolider le statut juridique de l’utilisation équitable par l’IA de matériel protégé par le droit d’auteur, ce qui pourrait accélérer le développement des technologies de l’IA. À l’inverse, une décision favorable au New York Times pourrait imposer de nouvelles limites à la formation de l’IA, ce qui aurait un impact sur l’évolution des capacités de l’IA et sur la trajectoire de l’industrie technologique.