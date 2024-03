Revirement d’Apple : Les Progressive Web Apps restent sur l’écran d’accueil iOS

Quelques semaines après avoir annoncé une série de changements pour les utilisateurs d’iOS dans l’Union européenne en réponse à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), Apple a fait marche arrière sur l’un des changements les plus controversés.

Apple avait prévu d’empêcher les utilisateurs d’installer des Progressive Web App, alias PWA, sur l’écran d’accueil à partir d’iOS 17.4, mais l’entreprise affirme désormais qu’elle « continuera à offrir la possibilité d’installer des applications Web sur l’écran d’accueil dans l’Union européenne ».

Dans une brève mise à jour publiée sur le site Apple Developer, Apple explique qu’elle a décidé de conserver les applications Web pour l’écran d’accueil après avoir « reçu des demandes pour continuer à les prendre en charge ». On ne sait pas exactement qui a émis ces demandes ni pourquoi Apple a décidé de les écouter.

Au départ, Apple avait affirmé qu’elle supprimait cette fonctionnalité pour des raisons de sécurité et de respect de la vie privée. L’un des changements apportés à iOS 17.4 pour les utilisateurs de l’Union européenne est la possibilité d’installer des navigateurs Web qui n’utilisent pas le même moteur de rendu WebKit que le navigateur Web Safari d’Apple.

C’est une chose à laquelle Apple a résisté pendant des années, mais qui est imposée par la DMA.

Des navigateurs sans WebKit

Apple semble toujours penser que les moteurs de navigation tiers posent des problèmes de sécurité et de confidentialité, car si les navigateurs peuvent utiliser d’autres moteurs (comme Blink de Chrome ou Gecko de Firefox), les applications Home Screen « continueront d’être construites directement sur WebKit et son architecture de sécurité », afin de « s’aligner sur le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS ».

La décision d’Apple de supprimer les PWA a suscité des critiques de la part des développeurs et des utilisateurs. L’organisation à but non lucratif Open Web Advocacy a commencé à mener une enquête pour évaluer le nombre de développeurs qui seraient affectés par l’abandon des applications Web pour l’iPhone. La décision d’Apple a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la Commission européenne.