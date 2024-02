MWC 2024 : Le modem 5G Qualcomm Snapdragon X80 présenté

Qualcomm a encore une fois fait sensation lors du Mobile World Congress (MWC) 2024. Le leader du secteur dans le développement de modems 5G phares, offrant des performances et une efficacité supérieures à la concurrence. Après le modem 5G Snapdragon X75, Qualcomm revient avec un nouveau modem Snapdragon X80 5G Modem-RF.

Ce nouveau venu succède au Snapdragon X75 de l’année précédente, s’appuyant sur les fondations avancées de la 5G tout en introduisant plus de puissance brute et des fonctionnalités d’intelligence artificielle novatrices.

Le nouveau modem X80 5G est entièrement dédié à l’IA. Qualcomm affirme que le modem X80 5G est le premier modem Gigabit 5G doté d’IA du secteur. De plus, il est également doté d’une connectivité satellite, directement intégrée dans le modem 5G.

Le modem Snapdragon X80 5G intègre un nouveau processeur Qualcomm 5G AI pour des performances avancées. Il prend également en charge les bandes mmWave et Sub-6 GHz, ainsi que la connectivité satellite. La fonction AI peut aider à étendre la portée en utilisant le CPE pour améliorer les appels vocaux et vidéo sur les bandes 5G NR. En outre, l’IA est utilisée pour la gestion des antennes multiples dans le modem X80.

Qualcomm affirme que l’expérience utilisateur est considérablement améliorée grâce à l’intégration de l’IA dans le Snapdragon X80. Il offre une acquisition de lien 30 % plus rapide, une acquisition de service CPE 60 % plus rapide sur les bandes mmWave, et réduit la consommation d’énergie de 10 % tout en étant sur une bande mmWave 5G.

De plus, la précision de la localisation est améliorée de 30 % et le temps nécessaire à la sélection des cellules est réduit de 20 %. Par rapport aux réseaux 4G, il offre des vitesses de pointe 5x supérieures. En outre, l’agrégation de transporteurs a été améliorée et peut désormais offrir des performances jusqu’à 6 fois supérieures.

FastConnect 7900, un nouveau processeur Wi-Fi 7

Qualcomm a lancé un nouveau système FastConnect 7900, responsable de la connectivité sans fil locale sur les puces Snapdragon. Des améliorations remarquables ont été apportées à la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et UWB (ultra wideband). La latence a été considérablement réduite et la consommation d’énergie a diminué de 30 %.

Le Wi-Fi 7 sur le Snapdragon 8 Gen 3 est déjà très rapide, mais avec les améliorations de l’IA, les performances sont censées être bien meilleures. La bande UWB utilise également la proximité intégrée pour une meilleure connaissance des dispositifs intelligents tels que les étiquettes intelligentes, les clés de voiture, etc.

Javier del Prado, vice-président et directeur général de la connectivité mobile chez Qualcomm, décrit le FastConnect 7900 comme « une prouesse technologique, exploitant l’IA pour établir de nouvelles normes en matière de capacités Wi-Fi 7 et Bluetooth, tout en intégrant l’Ultra Wideband sur une seule puce de 6 nm ». Le système introduit des capacités de pointe en matière d’IA, de proximité et d’expériences multi-dispositifs dans les appareils que nous utilisons le plus.

Le système Snapdragon X80 Modem-RF et le FastConnect 7900 sont tous deux attendus pour un lancement commercial au second semestre 2024, les premiers smartphones et autres appareils les intégrant devant probablement arriver vers la fin de l’année.