MWC 2024 : voici le Honor Magic 6 Pro, le MagiBook Pro 16 et la Honor Pad 9

Comme prévu, Honor a profité de sa keynote du 25 février au Mobile World Congress 2024 pour présenter un large éventail de nouveaux produits.

Ces produits s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie tous scénarios de l’entreprise qui se concentre sur un scénario alimenté par l’IA avec des expériences Cross-OS et un accent mis sur la familiarité avec l’interface utilisateur de ses produits.

La nouvelle stratégie comprend le lancement du Honor Magic 6 Pro pour les marchés mondiaux, y compris une édition spéciale RSR Porsche. La société lance également le Honor Magic V2 RSR Porsche Design Edition et un tout nouveau PC MagicBook Pro 16.

Tous ces nouveaux produits sont équipés de l’IA de Honor au niveau de la plateforme afin d’offrir des innovations centrées sur l’humain. Selon George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd :

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement mondial des nouveaux smartphones HONOR et de l’AI PC, qui révolutionnent véritablement l’expérience utilisateur grâce à des capacités d’IA à la pointe de l’industrie tout en repoussant les limites de l’interaction entre l’homme et l’appareil.

Honor Magic 6 Pro fait ses débuts dans le monde et met l’accent sur l’IA

Honor a profité du MWC pour présenter le Honor Magic 6 Pro comme l’une de ses principales attractions. Ce nouveau fleuron de la gamme de smartphones de l’entreprise se distingue par son innovation et ses performances. L’appareil bénéficie des dernières avancées de l’entreprise en matière de photographie, d’affichage, de performances et d’expériences utilisateur basées sur l’IA.

Honor profite de l’occasion pour dévoiler son dernier MagicOS 8.0 qui est basé sur le dernier Android 14. Le nouveau système d’exploitation apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, y compris des moyens multimodes pour les utilisateurs d’interagir avec leur appareil.

Le nouveau MagicOS 8 inclut les fonctionnalités Magic Capsule et Magic Portal. Ces deux fonctionnalités permettent aux utilisateurs du Honor Magic 6 Pro d’avoir une expérience intuitive plus personnalisée. Une simple pression sur la bannière de notification en haut de l’écran permet d’étendre la fonction Magic Capsule, qui offre des informations supplémentaires basées sur des options connexes. Elle permet à l’utilisateur d’accéder instantanément à davantage de ressources et lui évite de naviguer dans de nombreux menus à la recherche d’informations.

Le Magic Portal exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour comprendre les messages et le comportement des utilisateurs. Il rationalise les tâches complexes en une seule étape.

L’IA du Magic Portal reconnaît rapidement les adresses dans un message texte et dirige les utilisateurs vers Google Maps. Pour les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook, elle rationalise également l’accès et le partage, permettant aux utilisateurs de transmettre les détails d’une réservation dans les résultats de recherche en ligne d’un simple glissement. Magic Portal améliore également les expériences d’achat en guidant de manière transparente les utilisateurs vers les plateformes où ils peuvent trouver et acheter les articles souhaités.

Pour proposer ses nouvelles fonctionnalités d’IA, Honor travaille activement avec de nombreux partenaires industriels. Honor et Qualcomm ont uni leurs forces pour intégrer le modèle LLaMA 2 (Large Language Model) dans le Honor Magic 6 Pro. Grâce à ce modèle, l’appareil peut remplir des fonctions telles que les questions-réponses, la création de texte et la compréhension de la lecture dans un environnement hors ligne. En tant que

La sportographie revient avec le système de caméra Falcon alimenté par l’IA

Une fois de plus, le Honor Magic 6 Pro met l’accent sur ce que l’on appelle la « sportographie ». Il s’agit d’un terme marketing adopté par Honor pour garantir la capacité du téléphone à capturer rapidement des scènes d’action rapide, comme le sport.

Le nouveau système de caméra est alimenté par un modèle d’intelligence artificielle formé à partir d’une base de données 28x plus importante que celle de la précédente génération.

Le Honor Magic 6 Pro comprend la fonction Honor AI Motion Sensing Capture. Il s’agit d’un algorithme de capture IA avancé qui prédit et capture sans effort les moments décisifs en ultra-haute définition. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante pour capturer des images spéciales pendant le sport. Il couvre également un large éventail de sports, y compris le saut, la danse et les arts martiaux, ce qui le rend parfait pour capturer des moments spéciaux lors d’événements sportifs et de courses.

Honor Magic 6 Pro

Le Honor Magic 6 Pro présente un téléobjectif 180 f/2.6 avec OIS. Il offre un zoom optique 2,5 x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Le Honor Magic 6 Pro est également équipé d’un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels avec f/2.0 et EIS. Il y a également un puissant appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable allant de f/1.4 à f/2.0 et OIS.

Le Honor Magic6 Pro utilise la nouvelle technologie Nanocrystal Shield pour son écran. Cette technologie est reconnue pour sa dureté et sa résistance aux rayures. En plus de la durabilité, il comprend un écran LTPO Eye Comfort pour garantir la sécurité et une expérience visuelle agréable. L’appareil est doté de la gradation PWM de 4 320 Hz, de la gradation dynamique, de l’affichage nocturne circadien personnalisable et de la fonction « Nature Tone », les plus élevées du secteur.

En termes de performances, le Honor Magic 6 Pro apporte le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui représente une amélioration de 30 % des performances du processeur et de 25 % des performances du GPU. Grâce au moteur Qualcomm AI, les fonctionnalités AI du Honor Magic 6 Pro sont désormais prises en charge avec une fluidité et une stabilité exceptionnelles. Avec ce chipset, les utilisateurs peuvent profiter d’un large éventail de fonctionnalités, d’applications et de jeux sans aucun type de problème.

Le Honor Magic 6 Pro tire son énergie d’une batterie de 5 600 mAh issue de la technologie innovante de batterie Silicium-carbone de Honor. Le smartphone intègre également la puce Honor E1, qui est chargée de la gestion de la batterie et de l’efficacité énergétique. La batterie est toujours froide, même pendant de longues périodes d’utilisation.

En outre, le Magic 6 Pro est équipé d’une SuperCharge filaire de 80 W et d’une SuperCharge sans fil de 66 W. Le smartphone peut être rechargé jusqu’à 100 % de sa capacité. Le smartphone peut être rechargé à 100 % en seulement 40 minutes.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Au cours du MWC 2024, Honor ne se contente pas d’apporter le Honor Magic V2 RSR Porsche Design sur les marchés mondiaux. Comme annoncé précédemment, la société profite également de l’occasion pour lancer un nouveau Honor Magic6 Pro RSR Porsche Design.

La société a partagé un teaser pour le nouveau smartphone RSR Porsche Design. Il incarne avec succès l’ADN de Porsche Design. L’appareil photo est centré sur une structure géométrique qui fait référence à l’esthétique d’une voiture de course Porsche.

Honor MagicBook Pro 16 et Honor Pad 9

Honor a également profité de l’occasion pour dévoiler un tout nouvel ordinateur portable doté d’une intelligence artificielle. Le Honor MagicBook Pro 16 met l’accent sur la collaboration inter-OS. Cela signifie que les utilisateurs feront l’expérience d’une grande immersion lorsqu’ils utiliseront les produits Honor avec le MagicBook.

Le Honor MagicBook Pro 16 bénéficiera des améliorations de performance apportées par l’IA, le CPU et le GPU au niveau de la plateforme Honor. Il peut partager et afficher les notifications des smartphones, PC et tablettes Honor avec le MagicRing.

Outre le nouveau Honor MagicBook Pro 16, la société a également lancé la Honor Pad 9 sur les marchés mondiaux avec son grand écran FullView 2,5 K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle est également équipée d’un système audio à 8 haut-parleurs avec la technologie Honor Histen Sound.

Prix et disponibilité

Le Honor Magic 6 Pro sera disponible en Épi Green et Black au prix de 1 299,90 euros. Du 25 février au 14 mars 2024, le HONOR Magic 6 Pro est vendu avec une Honor Pad 9 d’une valeur de 399,90 euros offerte et 130 euros de réduction avec le coupon A6PPR.

La Honor Pad 9 sera disponible dans le coloris Space Grey à partir de 399,90 euros. Du 25 février au 10 mars 2024, pour toute commande de la HONOR Pad 9, un coupon de 50 euros et un clavier avec sa coque seront offerts.

Le HONOR MagicBook 16 Pro sera disponible en White et Midnight Black. Plus d’informations sur son lancement seront dévoilées au premier semestre 2024.

Pensé comme un hommage aux voitures emblématiques de Porsche, le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est disponible en Agate Gray. Plus d’informations sur son lancement seront dévoilées au premier semestre 2024.