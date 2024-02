MWC 2024 : Samsung présente la Galaxy Ring, avec de grosses ambitions

Samsung vient de dévoiler un intrigant nouveau venu dans sa gamme de produits. En effet, la firme sud-coréenne s’apprête à présenter au monde une nouvelle catégorie de produits portables avec la Galaxy Ring. Nous entendons parler de la bague connectée de l’entreprise depuis longtemps, et Samsung a fait tout son possible pour s’assurer qu’aucune fuite ne vienne gâcher la surprise, de la même manière qu’elle a gardé le secret sur le premier Galaxy Fold.

Samsung a teasé la Galaxy Ring pour la première fois en janvier lors de l’événement de lancement du Galaxy S24, et le géant coréen nous donne maintenant plus de détails sur la bague connectée lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone.

Samsung n’est pas encore prête à dévoiler toutes les informations sur les caractéristiques techniques de la Galaxy Ring, mais elle a partagé quelques photos du produit qui nous montrent le magnifique design, que vous pouvez voir ci-dessus et ci-dessous.

La Galaxy Ring se décline en trois élégantes couleurs : argent platine, noir céramique et or. Surprenamment léger, ce bijou technologique présente une forme légèrement concave et est disponible dans une gamme de tailles plus large que la normale, allant du 5 au 13, avec des indications de taille S à XL à l’intérieur de l’anneau.

Dr. Hon Pak, vice-président de la santé numérique chez Samsung, a évoqué sans entrer dans les détails les capteurs intégrés à la Galaxy Ring, capables de fournir des analyses de sommeil basées sur le rythme cardiaque, les mouvements et les indicateurs respiratoires. Il a également souligné l’extension de la collaboration avec Natural Cycles à la Galaxy Ring, offrant ainsi une alternative à la Oura Ring pour le suivi de la fertilité et des cycles menstruels. La capacité de la batterie variera légèrement selon la taille de l’anneau, bien que les détails précis sur l’autonomie restent non divulgués.

Des données axées sur la santé

L’introduction de la Galaxy Ring s’accompagne de l’annonce d’une nouvelle fonctionnalité à venir dans l’application Samsung Health : le My Vitality Score. Basé sur un modèle de l’Université de Géorgie, ce score intègre quatre facteurs : le sommeil, l’activité, le rythme cardiaque au repos et la variabilité du rythme cardiaque. Cette fonctionnalité, qui sera également intégrée aux montres Galaxy, nécessitera un téléphone de la série Galaxy S24 pour fonctionner.

Le concept de détection ambiante souligné par Dr. Pak envisage un écosystème holistique où divers appareils, y compris la Galaxy Ring, travaillent de concert pour soutenir les objectifs de santé individuels. Au lieu de se concentrer sur un seul gadget, cette vision propose une approche intégrée, utilisant des données collectées de multiples sources pour faciliter le suivi de la santé et du bien-être.

En résumé, la Galaxy Ring s’annonce comme une avancée significative dans l’évolution des wearables, promettant non seulement de suivre notre santé de manière plus intuitive, mais aussi de s’intégrer dans un écosystème plus large visant à simplifier notre interaction avec la technologie au quotidien.

Quand la Galaxy Ring sera-t-elle commercialisée ?

Tout ce que Samsung dit pour l’instant, c’est que la Galaxy Ring sera disponible dans le courant de l’année, ce qui signifie qu’il faudra attendre quelques mois. Le prix reste également un mystère.

Le prochain smartphone phare de Samsung sera le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6 au cours de la seconde moitié de l’année, et il est possible que la bague accompagne les nouveaux smartphones pliables. Un événement dédié uniquement à la Galaxy Ring semble peu probable, mais rien n’est encore figé.